O Papa: prosseguir com esperança no caminho da generosidade

Francisco recebeu, no Vaticano, os membros da Arquiconfraria dos Santos João Batista e Evangelista dos Cavaleiros de Malta e os convidou, "especialmente neste Ano Santo, a cultivar com grande dedicação a oração pessoal e comunitária".

O Papa Francisco recebeu em audiência, nesta sexta-feira (03/01), na Sala do Consistório, no Vaticano, os membros da Arquiconfraria dos Santos João Batista e Evangelista dos Cavaleiros de Malta, de Catanzaro, cidade italiana capital da região da Calábria.

"Tenho o prazer de encontrá-los no início deste novo ano, durante o qual celebramos o Jubileu como um tempo de reconciliação e esperança", disse o Pontífice no início de seu discurso.

Odigitria, “aquela que indica o caminho”

O Papa recordou que acabamos de celebrar a Solenidade de Maria Mãe de Deus:

“[ Ela é a padroeira de sua confraria, que a recorda com o título de Odigitria, “aquela que indica o caminho”, ou seja, Jesus, que é o Caminho, a Verdade e a Vida.”

Maria tem em seus braços o Salvador que nasceu para nós. Esse é o evento de amor do qual vocês dão testemunho adorando a Eucaristia, servindo ao próximo e caminhando na história de sua cidade.

A seguir, Francisco refletiu sobre três verbos: adorar, servir e caminhar.

Cultivar a oração pessoal e comunitária

Adorar. A Arquiconfraria dos Santos João Batista e Evangelista dos Cavaleiros de Malta se reúne diante do Santíssimo Sacramento.

“Especialmente neste Ano Santo, convido-os a cultivar com grande dedicação a oração pessoal e comunitária.”

Que essa seja a força que renova constantemente o seu antigo sodalício. O fervor, de fato, preserva a fraternidade: do Senhor Jesus, que nos nutre com a sua vida e nos sustenta com o seu Espírito, vêm todos os dons, os carismas, os frutos do bem que tornam a Igreja fecunda e alegre.

Proximidade aos pequenos, aos pobres

A segunda ação é servir. "Quando vocês cuidam dos pobres, toda vez que visitam os doentes, enquanto estão na companhia de quem sofre, vocês servem ao Senhor. Existe uma ligação muito estreita entre adoração e serviço, que nunca devemos esquecer", frisou o Papa.

Cristo veio ao mundo para servir: vocês também, como ramos unidos à videira, prolongam a sua caridade quando estão próximos dos pequenos e dos necessitados com compaixão e ternura. Não se esqueçam disso: compaixão e ternura, proximidade aos pequenos, aos pobres. Os três verbos indicam como Deus é conosco: próximo, compassivo e terno: Deus está perto de nós. Então, o testemunho que vocês dão de devoção a Deus e dedicação aos irmãos brilhará para todos ao longo do caminho.

Seguir Jesus com perseverança

"O terceiro verbo é caminhar e nos lembra que Jesus, o Caminho, nos chama a segui-lo com perseverança, mantendo acesa a chama da fé durante a peregrinação terrena", disse o Papa. A este propósito, Francisco, como Bispo de Roma, fez um agradecimento especial à confraria que "doa todos os anos o círio pascal à Basílica de São João de Latrão, junto com uma oferta para a caridade do Papa".

Por fim, Francisco exortou os membros da confraria a prosseguirem "com esperança no caminho da generosidade, ao longo do qual o Senhor os acompanhará sempre".