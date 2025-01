Neste 11 de janeiro, a primeira audiência jubilar do Ano Santo

Às 9h, na Sala Paulo VI, terá lugar o primeiro encontro do Pontífice com os fiéis e peregrinos vindos a Roma para celebrar o Jubileu, concebido segundo o esquema das Audiências Gerais das quartas-feiras. A catequese de Francisco aprofundará o tema da esperança. Transmissões de áudio e vídeo ao vivo na Rádio Vaticano/Vatican News

Tiziana Campisi – Vatican News

Neste sábado, 11 de janeiro, na Sala Paulo VI, o Papa Francisco dá início às audiências jubilares deste Ano Santo. Trata-se de encontros especiais com os fiéis e peregrinos que vêm a Roma para celebrar o Jubileu, e durante os quais o Pontífice dará catequeses sobre o tema da esperança.

Os encontros seguem o padrão das Audiências Gerais das quartas-feiras e serão realizados aos sábados pela manhã, às 9h (horário italiano), na maioria das vezes a cada quinze dias, na Sala Paulo VI ou na Praça de São Pedro. Os encontros poderão ser seguidos ao vivo, a partir das 8h55 (horário italiano), pelas emissoras que nos retansmitem, pelo site do Vatican News/Rádio Vaticano, pelo canal YouTube e pelo Facebook.

O portal da Prefeitura da Casa Pontifícia informa que as próximas audiências do Jubileu serão realizadas nos dias 1 e 15 de fevereiro, 1 e 15 de março, 5 de abril, 10 e 31 de maio, 14 de junho, 6 e 27 de setembro, 4 e 25 de outubro, 8 e 22 de novembro e 6 e 20 de dezembro. Os ingressos para participar, sempre gratuitos, podem ser solicitados no mesmo site da Prefeitura que apresenta o calendário.

Durante a Audiência do Jubileu, a Porta Santa da Basílica de São Pedro permanecerá fechada, de acordo com o site do Jubileu 2025. Depois disso, os participantes da audiência poderão passar pela Porta Santa, mesmo sem terem se registrado e feito a inscrição no App Iubilaeum25.