O Papa: rejeitar a lógica da violência e colaborar para o bem comum

Francisco recebeu os membros de uma delegação proveniente da Albânia lguiada por Dede Edmond Brahimaj, líder mundial dos muçulmanos Bektashi: "O diálogo inter-religioso tem um papel único na construção de um futuro de reconciliação, justiça e paz".

Mariangela Jaguraba - Vatican News

O Papa Francisco recebeu em audiência, nesta quinta-feira (16/01), no Vaticano, os membros da delegação da Albânia guiada por Sua Graça Haji Dede Edmond Brahimaj, líder da Comunidade Bektashi de Tirana.

Esperança por um mundo melhor

O Santo Padre deu as boas-vindas a esta delegação proveniente da Albânia, e agradeceu ao Dicastério para o Diálogo Inter-religioso "por tornar este encontro possível".

“Cada vez que os líderes religiosos se reúnem num espírito de estima mútua e se comprometem com a cultura do encontro, através do diálogo, da compreensão recíproca e da cooperação, se renova e confirma a nossa esperança por um mundo melhor e mais justo.”

"Como o nosso tempo precisa dessa esperança", disse o Papa no início de seu discurso.

Abraçar a lógica do encontro

Segundo Francisco, "as relações de amizade entre a Igreja Católica, a Albânia e a Comunidade Bektashi são um bem para todos nós, e estou confiante de que esses laços serão cada vez mais fortalecidos a serviço da fraternidade e da convivência pacífica entre os povos".

"Nestes tempos difíceis", frisou ainda o Pontífice, "todos somos chamados a rejeitar a lógica da violência e da discórdia, para abraçar a lógica do encontro, da amizade e da colaboração na busca do bem comum".

"De fato, nossas convicções religiosas nos ajudam a abraçar mais claramente esses valores fundamentais, próprios da nossa humanidade comum, «permitindo que o conjunto das diferentes vozes forme um canto nobre e harmonioso»", disse Francisco, citando um trecho de sua Encíclica Fratelli tutti.

Um futuro de reconciliação, justiça e paz

A seguir, recordou, com gratidão, "os muitos momentos de encontro fraterno que se realizaram entre a comunidade Bektashi e a Igreja Católica, como a Oração pela Paz nos Balcãs em 1993 e o Dia Mundial de Oração pela Paz em Assis de 2011". "A inauguração do Templo Bektashi em Tirana, em 2015, foi um momento particularmente frutífero de proximidade e amizade", sublinhou. "Estou convencido de que a Comunidade Bektashi, junto com outros muçulmanos, cristãos e todos os outros fiéis presentes na Albânia, pode servir como uma ponte de reconciliação e enriquecimento recíproco não apenas dentro do seu país, mas também entre o Oriente e o Ocidente", disse ainda o Papa.

"Apesar dos desafios do presente, o diálogo inter-religioso tem um papel único na construção de um futuro de reconciliação, justiça e paz que os povos do mundo, e especialmente os jovens, tão ardentemente desejam", concluiu.