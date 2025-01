Daniel, da rua aos vislumbres do Paraíso

O cardeal Krajewski no funeral do morador de rua Daniel na igreja de São Gregório VII

Sábado, 11 de janeiro, na paróquia de São Gregório VII, a última despedida ao morador de rua polonês que viveu por cerca de quinze anos ao redor do Vaticano. O cardeal esmoleiro Krajewski esteve presente. Maria Pia Zen, voluntária, compartilha os ensinamentos recebidos por Daniel: "Nos seus olhos, eu vi os olhos de Jesus".

Benedetta Capelli – Cidade do Vaticano

Olhos azuis, longa barba, 68 anos, de nacionalidade polonesa, gentil e teimoso ao mesmo tempo, com um olhar que cativava: uma combinação que deixava marcas, especialmente na alma de quem cuidava dele. Daniel era um morador de rua e, por quinze anos, viveu nas ruas ao redor de São Pedro. No último sábado, 11/01, na igreja romana de São Gregório VII, o cardeal Konrad Krajewski celebrou seu funeral. Nos bancos, estavam as pessoas que o amaram, que cuidaram dele em seus últimos dias de vida e que hoje refletem sobre o bem que receberam de Daniel. Em sua homilia, o esmoleiro lembrou que Daniel era um cavalheiro, que tratava bem os voluntários e comprava pequenos presentes para eles. "Hoje o chamamos de irmão", disse o cardeal Krajewski, "porque ele é membro da nossa família".

A Maria Pia Zen, voluntária da paróquia de São Gregório VII, coube a tarefa de lembrar Daniel ao fim da celebração. Ela o fez com delicadeza, destacando o legado que ele deixou, transportando-a para o coração do Evangelho. Por isso, expressou o desejo de que nada deste encontro se perca, mas que seja guardado para sempre. “Eu te agradeço, Daniel,” disse Maria Pia, “porque me fizeste entender que, quando se ama, é possível e surpreendentemente conseguimos sempre dar um passo a mais, que não vem de nós mesmos, mas que é belo, por assim dizer, nos deixarmos levar e exagerar no amar… Amar, da maneira como Jesus nos ensina e nos faz amar, nunca decepciona e nos recompensa cem vezes mais.”

O presente de Daniel

Maria Pia contou aos meios de comunicação do Vaticano que conheceu Daniel há quatro anos. A amizade deles surgiu de forma espontânea: "Um sorriso, um cumprimento". Ela o lembra como uma pessoa de poucas palavras, mas, ao longo do tempo, ambos se deram a oportunidade de cultivar a fraternidade, primeiro nas rondas habituais das quartas-feiras realizadas pelos voluntários da paróquia de São Gregório VII, e depois no momento de maior necessidade, quando Daniel foi hospitalizado. “Pouco a pouco,” relata a voluntária, “recebi este presente inesperado de acompanhá-lo no seu período final. O compartilhamento direto do dia a dia foi um enriquecimento verdadeiramente lindo, tão íntimo, tão elevado.” Há um presente ainda maior que Maria Pia sentiu ter recebido: “Viver o momento presente, não se preocupar excessivamente com o futuro. Confiar.”

De Daniel, ela recorda a grande tenacidade e determinação, como a vontade de sair de cadeira de rodas para estar ao ar livre. Algo impossível para alguém tão doente como ele, mas fácil para a sua teimosia.

O funeral de Daniel

O desejo de eternidade

Viver a vida como ela é também significa saborear "vislumbres do paraíso". “O Senhor, a cada dia, me deu forças e capacidades que eu não acreditava ter. Eu fazia tudo de forma natural, mas fazia graças a um impulso imenso que sentia vindo do amor. Esses vislumbres do Paraíso,” acrescenta Maria Pia, “vivemos também junto com outros voluntários, como se aproveitássemos daquela situação em que havia, claramente, sofrimento, doença, problemas de todos os tipos. Eu senti muito a presença do Senhor. Realmente, nos olhos de Daniel, eu vi os olhos de Jesus. Houve momentos altíssimos de oração em que senti uma alegria que não sei descrever. E também momentos simplesmente de silêncio, em que nos olhamos nos olhos e seguramos o rosário. Há algo que vai muito além de nossas capacidades humanas, que o Senhor nos dá e que nos recompensa com algo eterno. Eu vi a eternidade e senti o desejo da eternidade.” Esse é o grande legado de Daniel.

A última despedida ao morador de rua Daniel