Francisco: abade Guéranger, exemplo de amor a Cristo e à sua Esposa

Na mensagem pelos 150 anos da morte do pe. Prosper-Guéranger, fundador da Congregação de Solesmes da Ordem de São Bento, o Papa Francisco "incentiva e expressa sua proximidade afetuosa a todos aqueles que dedicaram sua vida a seguir as pegadas deste servidor da Igreja, ou que trabalham para tornar conhecida sua vida e suas obras".

O Papa Francisco enviou uma mensagem, nesta quinta-feira (30/01), ao abade de Saint-Pierre de Solesmes, na França, pe. Geoffroy Kemlin, presidente da Congregação de Solesmes da Ordem de São Bento.

O texto foi enviado por ocasião dos 150 anos da morte do pe. Prosper-Guéranger, primeiro abade de Saint-Pierre de Solesmes e fundador da Congregação de Solesmes da Ordem de São Bento.

O amor a Cristo e à sua Esposa

Ao recordar o sacerdote Guéranger, Francisco lembra "o seu papel de restaurador da vida monástica beneditina na França, a sua ciência litúrgica colocada a serviço do povo de Deus, a sua ardente devoção ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem Maria, seu compromisso com a definição do dogma da Imaculada Conceição e da infalibilidade do Papa, seus escritos em defesa da liberdade da Igreja".

A seguir, o Papa sublinha "dois aspectos deste carisma que correspondem a duas necessidades atuais da Igreja: a fidelidade à Santa Sé e ao Sucessor de Pedro, particularmente no âmbito da liturgia, e a paternidade espiritual".

"Pe. Guéranger foi certamente um dos primeiros artífices do Movimento Litúrgico, do qual um belo fruto seria a Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II", escreve ainda o Papa. "A redescoberta histórica, teológica e eclesiológica da liturgia, como linguagem da Igreja e expressão de sua fé, esteve no centro de seu compromisso, primeiro como sacerdote diocesano e depois como monge beneditino."

Segundo o Pontífice, "esta redescoberta inspirou as suas publicações a favor do retorno das dioceses da França à unidade da liturgia romana, e o impeliu a escrever os volumes do Ano Litúrgico a fim de tornar acessível aos sacerdotes e aos leigos a beleza e a riqueza da liturgia que é a fonte primária da espiritualidade cristã”".

"Que o exemplo do abade Guéranger suscite no coração de todos os batizados o amor a Cristo e à sua Esposa, mas também uma confiança filial e uma dócil colaboração cum Petro et sub Petro, para que a Igreja, fiel à sua Tradição viva, continue elevando “uma única e idêntica oração capaz de expressar a sua unidade”", escreve Francisco.

Ajudar as almas na busca de Deus

A seguir, o Papa se deteve no segundo aspecto do carisma do abade Guéranger: a paternidade espiritual. "Atento ao que o Espírito Santo realiza nas almas, pe. Guéranger queria apenas uma coisa: ajudá-las na busca de Deus. Moldada pela Regra Beneditina e pelo louvor divino, sua doce e alegre confiança em Deus foi capaz de tocar os corações dos monges que se reuniram ao seu redor, das monjas que se beneficiaram dos seus ensinamentos, mas também dos homens e mulheres que tinham responsabilidades na Igreja e na sociedade e, sobretudo, dos pais e mães de família, das crianças, dos pequenos e humildes que recorriam aos seus conselhos espirituais. Tanto nas horas de paz quanto nos dias de adversidade, todos encontravam nele o fortalecimento e a renovação da fé, o gosto pela oração e o amor pela Igreja. Que o seu exemplo de docilidade ao Espírito Santo e de serviço inspire e oriente um grande número de fiéis nos caminhos do Senhor", escreve Francisco.

O Papa conclui a mensagem, dizendo que reza "para que a obra do servo de Deus pe. Guéranger não deixe de produzir frutos de santidade em todo o povo fiel e que permaneça também um testemunho vivo da fecundidade da vida monástica no seio da Igreja".