Biden confere ao Papa a Medalha da Liberdade

Biden saúda Papa Francisco durante reunião do G7 no sul da Itália em 14/06/2024

O presidente dos EUA em fim de mandato comunicou seu gesto a Francisco em uma nova conversa telefônica. Os dois deveriam ter se encontrado no Vaticano na sexta-feira, mas a emergência provocada pelos incêndios em Los Angeles fez com que a viagem fosse cancelada. A escolha de Biden é motivada, entre outras coisas, pelo compromisso do Pontífice com a paz, as crianças e a proteção do planeta. Bush já havia concedido a honorificência a João Paulo II em 2004

Salvatore Cernuzio – Cidade do Vaticano

O presidente cessante dos EUA, Joe Biden, concedeu ao Papa Francisco a Presidential Medal of Freedom with Distinctio ("Medalha Presidencial da Liberdade com Distinção"), a maior honraria civil do país.

Foi o próprio líder democrata a comunicar o gesto diretamente ao Papa em um telefonema neste sábado, 11 de junho. Os dois deveriam ter se encontrado na sexta-feira, 10, no Vaticano para uma audiência privada, como parte da viagem de Biden à Itália, a última internacional antes do fim de seu mandato. No entanto, a emergência provocada pelos incêndios em Los Angeles levou ao cancelamento da viagem.

O novo telefonema

Portanto, o anúncio feito por telefone neste sábado segue aquele realizado em 20 de dezembro, no qual, entre os vários temas abordados, foi central a questão dos direitos humanos, com a preocupação do Papa com os presos no corredor da morte em prisões federais. Alguns dias após o telefonema, foi anunciada decisão de Biden de comutar as sentenças de morte de 37 homens e mulheres para prisão perpétua.

Já por ocasião dessa primeira comunicação, uma nota da Casa Branca informou que Biden “agradeceu ao Papa por seu compromisso contínuo em aliviar o sofrimento global, incluindo seu trabalho para promover os direitos humanos e proteger as liberdades religiosas”.

Essas mesmas motivações levaram agora o líder estadunidense a escolher o Papa como destinatário da Medalha, já atribuída há cerca de uma semana a 19 personalidades do mundo da política e das artes, pelo seu "contributo exemplar para a prosperidade, os valores ou à segurança dos Estados Unidos, à paz mundial ou a outros importantes esforços sociais, públicos ou privados”. Alguns observadores haviam observado, de fato, que o número de destinatários não era aquele habitual de 20; Biden estava evidentemente guardando a surpresa para sua visita a Roma.

A motivação

Na motivação, explicada no comunicado de Washington, lê-se que: “Desde jovem, Jorge Bergoglio buscou uma carreira na ciência antes que a fé o levasse a uma vida com os jesuítas. Por décadas serviu aos que não têm voz e aos vulneráveis em toda a Argentina. Como o Papa Francisco, a sua missão de serviço aos pobres nunca cessou. Pastor amoroso, responde com alegria às perguntas das crianças sobre Deus. Um peducador estimulante, impele-nos a lutar pela paz e a proteger o planeta. Líder acolhedor, dirige-se a diversas religiões. Primeiro Papa do Hemisfério Sul, Papa Francisco é diferente de todos que o precederam. Acima de tudo, é o Papa do povo: uma luz de fé, esperança e amor que brilha intensamente em todo o mundo.”

O post de Biden

Biden entregou a honorificência ao núncio apostólico nos Estados Unidos, Christoph Pierre, conforme visto em uma foto postada em sua conta X @Potus. A imagem é acompanhada por uma postagem do presidente que diz: “Papa Francisco, a sua humildade e a sua graça são indescritíveis e seu amor por todos é incomparável. Como Papa do povo, é uma luz de fé, esperança e amor que brilha em todo o mundo. Hoje tive a honra de conceder a Sua Santidade o Papa Francisco a Medalha Presidencial da Liberdade com Distinção.”

O precedente com João Paulo II

Não é a primeira vez que um Pontífice recebe uma honraria da presidência dos Estados Unidos: em 4 de junho de 2004, o então presidente George W. Bush já havia concedido a Medalha da Liberdade ao Papa João Paulo II durante sua visita ao Vaticano. .