Francisco: a esperança, a alegria e a missão renovam a Igreja

Nesta sexta-feira (10/01), o Papa dirigiu-se aos responsáveis pelo “Congrès Mission” em um encontro no Vaticano. Em seu discurso, o Pontífice destacou o papel central da esperança cristã em tempos de desafios e a importância de uma missão alegre e corajosa, que alcance todas as pessoas, especialmente os jovens.

Thulio Fonseca - Vatican News

Ouça com a voz do Papa e compartilhe

O Papa Francisco recebeu nesta sexta-feira, 10 de janeiro, os líderes do “Congrès Mission”, um movimento que busca renovar a evangelização na França e além. Em suas palavras, o Santo Padre reconheceu o trabalho dinâmico e entusiástico do grupo, que não apenas reflete a alegria da fé, mas também encarna a missão de levar esperança a um mundo marcado por guerras, injustiças e individualismo.

Francisco iniciou seu discurso expressando gratidão pela dedicação dos participantes, especialmente enquanto a Igreja vive um novo ano jubilar, sob o lema de ser “peregrinos de esperança”. Para o Papa, este chamado convida a uma renovação da vida cristã e a um testemunho vivo de uma esperança que não decepciona:

“A alegria é inseparável da esperança e da missão; uma alegria que nasce do encontro pessoal com Cristo e nos orienta para os irmãos.”

Um mundo necessitado de esperança

O Pontífice sublinhou que a esperança cristã é um dom que deve ser partilhado, uma luz para ser transmitida, e lembrou que a missão é uma paixão tanto por Jesus quanto pelo povo, o que requer coragem para sair das próprias seguranças e ir ao encontro das alegrias e dores das pessoas. “Sabemos que a esperança é frequentemente provada, mas nós, cristãos, carregamos uma certeza: Cristo é a nossa esperança. Ele é a boa notícia para este mundo!” Além disso, o Papa encorajou os participantes a não temerem a criatividade na missão, mesmo que isso exija sair dos padrões habituais:

"Ser missionário significa deixar-se sacudir pelo Espírito Santo, aceitar ‘fazer um pouco de confusão’ e anunciar o Evangelho em todos os lugares.”

Papa saúda os responsáveis pelo “Congrès Mission”

Os jovens como peregrinos de esperança

Francisco dirigiu uma mensagem especial aos jovens, chamados de "os primeiros peregrinos de esperança", e ressaltou que a juventude busca sentido, autenticidade e encontros verdadeiros, e exortou os responsáveis do “Congrès Mission” a acompanhá-los nesse caminho, ajudando-os a se tornarem discípulos missionários de Cristo:

“Transmitam-lhes a audácia de sonhar com um mundo mais fraterno e a coragem de construir esperança nas famílias, nas escolas e nos locais de trabalho.”

Unidade, um testemunho poderoso

O Papa também insistiu na importância da comunhão entre os missionários. Segundo o Pontífice, a unidade é um testemunho que torna o Evangelho ainda mais visível:

“É pelo amor que temos uns pelos outros que o mundo reconhecerá que somos discípulos de Cristo.”

Ao encerrar, Francisco encorajou a preparação do grande encontro do “Congrès Mission” em novembro de 2025, em Paris, assegurando suas orações para que seja um momento de renovação espiritual para toda a Igreja na França.

Papa Francisco saúda os responsáveis pelo “Congrès Mission”

Congrès Mission

O Congrès Mission é um evento cristão que reúne fiéis de diferentes origens e comunidades com o objetivo de renovar o compromisso de anunciar Cristo e inspirar formas criativas e eficazes de evangelização. Realizado anualmente desde 2015, o congresso oferece um espaço para formação, reflexão e ação missionária, promovendo oficinas, mesas-redondas, momentos de oração e iniciativas culturais que incentivam os participantes a encontrarem sua vocação missionária e contribuírem para a construção de uma Igreja mais dinâmica e acolhedora.

Nos últimos anos, o evento cresceu significativamente, alcançando novas cidades e países. Em 2021, foi realizado simultaneamente em nove localidades na França, reunindo mais de 17 mil pessoas. Em 2023, a expansão incluiu edições em cidades como Lomé, no Togo, e um congresso especialmente voltado para jovens em Versailles. Para 2024, a programação incluiu o retorno do evento a Bruxelas, de 15 a 17 de março, e a realização de edições "Ultra-Locais", destinadas a fomentar pequenas iniciativas missionárias em comunidades de toda a França nos dias 28 e 29 de setembro. Já em 2025, o Congrès Mission voltará a Paris, de 7 a 9 de novembro, prometendo ser um marco em um local icônico, reafirmando a missão de transformar corações e sociedades por meio do Evangelho.