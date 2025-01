Papa: aprendamos com Maria a confiar e acolher a Palavra de Deus

Na Audiência Geral desta quarta-feira (22/01), o Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses jubilares sobre “Jesus Cristo, nossa esperança”. A reflexão de hoje foi inspirada no Evangelho da Anunciação. “Maria não busca respostas fora, mas dentro de si. E ali, no profundo de seu coração aberto e sensível, ela sente o convite para confiar em Deus”, afirmou o Santo Padre.

Thulio Fonseca - Vatican News

Na manhã desta quarta-feira, 22 de janeiro, na Sala Paulo VI, o Papa Francisco retomou as catequeses sobre Jesus Cristo, nossa esperança, com a segunda reflexão do ciclo jubilar dedicada à infância de Jesus, sob o tema: “A Anunciação a Maria: a escuta e a disponibilidade”. Francisco sublinhou a força transformadora da Palavra de Deus, que chega até o coração humano e gera mudanças profundas, como na experiência da Virgem Maria.

Ouça com a voz do Papa e compartilhe

O anúncio em Nazaré



Ao abordar a narrativa da Anunciação, o Papa recordou que o Evangelho de Lucas destaca o envio do anjo Gabriel a Nazaré, uma pequena aldeia da Galileia, situada nas periferias de Israel e considerada irrelevante no contexto bíblico da época. Ali, Gabriel anuncia a Maria uma mensagem inédita e repleta de significado:

“A saudação do anjo é incomum: em vez do clássico ‘a paz esteja contigo’, Gabriel proclama ‘alegra-te!’, convite que ecoa os anúncios proféticos da vinda do Messias. É o chamado à alegria que marca o fim do exílio e a presença ativa de Deus no meio do povo.”

Além disso, Deus chama Maria por um título singular: kecharitoméne, ou “cheia de graça divina”. “Este nome indica que o amor de Deus habita no coração de Maria há muito tempo, tornando-a uma obra-prima da graça divina”, afirmou o Papa.

Papa Francisco durante a Audiência Geral

Não temer a vontade de Deus



O Santo Padre destacou que, diante do anúncio do anjo, Maria experimenta perturbação, mas também confiança. Gabriel a tranquiliza com as palavras “Não temas!”, e completou:

"Deus diz isso também a nós: 'Não temas, siga em frente; não temas!' 'Padre, eu tenho medo disso'; 'E o que você faz, quando…'; “Me desculpe, padre, vou lhe dizer a verdade: eu vou à vidente…'; 'Você vai à vidente!'; 'Ah, sim, faço leitura de mãos.' Por favor, não temas! Não temas! Não temas! Isso é bonito. Eu sou o teu companheiro de caminhada: e é isso que Ele diz a Maria."

A missão da Mãe de Deus



Francisco também explicou a missão anunciada a Maria: ser a mãe do Messias, que será rei não de forma humana, mas divina. O nome do menino, “Jesus”, significa “Deus salva”, recordando que a salvação vem exclusivamente de Deus. “Maria foi chamada a confiar totalmente no Senhor, permitindo que Ele realizasse em sua vida uma obra única e extraordinária”.

"Esta maternidade abala Maria profundamente. E, como a mulher inteligente que é, capaz de interpretar os acontecimentos, ela busca compreender, discernir o que está acontecendo com ela. Maria não busca respostas fora, mas dentro de si. E ali, no profundo de seu coração aberto e sensível, ela sente o convite para confiar em Deus."

Fiéis e peregrinos reunidos na Sala Paulo VI

O exemplo de Maria para os cristãos



Ao concluir a catequese, Francisco destacou a confiança luminosa de Maria, uma verdadeira “lâmpada de muitas luzes”. Maria acolheu o Verbo na sua carne e lançou-se na maior missão já confiada a uma mulher, a uma criatura humana. “Ela se colocou ao serviço: plena de tudo”, enfatizou o Papa, que, por fim, exortou os fiéis a se inspirarem na Mãe do Salvador e nossa Mãe:



“Irmãs e irmãos, aprendamos de Maria a permitir que a Palavra divina abra os nossos ouvidos, que a acolhamos e a guardemos, para que transforme os nossos corações em tabernáculos da sua presença, em casas hospitaleiras onde a esperança possa crescer.”