A viagem do Papa à Córsega em um minuto

Um longo dia em Ajácio para Francisco, que deixou Roma na parte da manhã. Depois de uma breve saudação no voo aos 70 repórteres que o acompanharam, ele fez um discurso na Conferência sobre “Religiosidade popular no Mediterrâneo”. Na catedral de Santa Maria Assunta, o Papa se encontrou com bispos, padres, diáconos, consagrados e consagradas e com os seminaristas da Córsega, antes da recitação do Angelus e do apelo pela paz na Ucrânia e no Oriente Médio. A missa foi o último compromisso público, seguido de conversas no aeroporto com o presidente francês Macron.