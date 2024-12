Sudão, a missão da Igreja local entre guerra e emergência humanitária

Desde abril de 2023, a nação africana está mergulhada em uma guerra liderada por dois generais rivais que, de acordo com as Nações Unidas, criou a pior crise dos últimos anos.

Jean-Benoît Harel – Vatican News

Uma fuga de 350 quilômetros pelo deserto para evitar os postos de controle estabelecidos pelos dois grupos militares opostos e para se deslocar de El Obeid, no centro do Sudão, mais ao sul, para Kosti, a 350 quilômetros de Cartum, uma área controlada pelo exército regular. Três missionários italianos tiveram que deixar sua missão em junho passado, após 72 anos de presença; eles, assim como as Irmãs do Sagrado Coração e as Irmãs da Caridade de Madre Teresa, receberam ordem de evacuação por motivos de segurança. Desde abril de 2023, os cerca de 40 milhões de sudaneses tremem ao ouvir os nomes de Burhane e Hemetti. O primeiro, general Abdel Fattah al-Burhane, chefe do exército sudanês, lidera uma batalha feroz contra as tropas de seu rival, o general Mohamed Hamdan Daglo, apelidado de Hemetti, que, com suas “Forças de Apoio Rápido” (Rsf), ganhou cada vez mais terreno no decorrer de 2024, chegando a cercar a cidade de El Obeid e a controlar todas as rotas de comunicação. Uma situação que se tornou perigosa demais para que os missionários estrangeiros que se abrigaram em Kosti continuassem a ser, como explica Alessandro Bedin, sacerdotes da comunidade, “um sinal de esperança, apoiando o máximo possível as atividades pastorais existentes e as escolas”.

As questões críticas

“As coisas não melhoraram no Sudão”, lamenta o missionário, que explica como o conflito, que pode ter ceifado até 150.000 vidas, continua a infligir uma grande provação à população. “À noite”, diz ele, “os civis apagam todas as luzes para evitar serem vistos e atacados por drones”. A eletricidade também é escassa e “as pessoas se contentam com painéis solares e carregam seus telefones no carro”. O mesmo se aplica à água encanada: transportada por caminhões, cada litro de água tem de ser pago, apesar das tentativas do governo de cavar poços na cidade. Por causa do aumento dos preços”, continua Bedin, ‘mesmo que você consiga encontrar comida no mercado, ela é muito cara’. De acordo com a OMS, metade da população do Sudão está gravemente desnutrida e 8,5 milhões de pessoas estão em estado crítico. “São as crianças que mais sofrem”, ressalta o clérigo, ‘enquanto os adultos tentam encontrar uma maneira de sobreviver’. No que diz respeito aos serviços públicos, “os hospitais funcionam minimamente, assim como as escolas que o governo tentou abrir em agosto”. As infraestruturas do país não existem, estão sob o controle do exército ou das milícias e os fundos para administrá-las são difíceis de encontrar”.

Pessoas deslocadas e refugiados

De acordo com as Nações Unidas, o que está entre as piores crises humanitárias do mundo há 11 milhões de civis deslocados e três milhões de refugiados em países vizinhos, cerca de um terço da população total. Não muito longe de Kosti, na fronteira sul do Sudão, a cidade de Renk viu surgir “um campo para 20.000 pessoas deslocadas e refugiados que estão sendo ajudados pelas Nações Unidas e organizações humanitárias”, explica Bedin, e todos os dias a ONU e várias ONGs enviam aviões para fornecer um mínimo de ajuda humanitária às cidades fronteiriças do Sudão do Sul, como Malakal e Bentiu. Em outro país fronteiriço, o Egito, alguns de seus irmãos combonianos se dedicam ao cuidado e à pastoral dos refugiados sudaneses. Há mais de um milhão deles no país, a maioria no Cairo. “Enquanto a guerra continuar, o número de refugiados aumentará”, são os temores do comboniano.

A missão da Igreja local

Em El Obeid, restam apenas quatro membros do clero, incluindo o bispo, dois padres e um diácono, para acompanhar os mil fiéis. Com a partida dos missionários, explica Bedin, “são os leigos que estão cuidando da pastoral e da catequese, com a ajuda dos padres presentes. É bom ver que, apesar de uma situação realmente difícil, há uma presença da Igreja local capaz de assumir o controle da situação. Finalmente, são boas notícias”. Nas cidades da diocese de El Obeid, que abrange a metade oriental do país, as necessidades das comunidades católicas locais geralmente são confiadas a um único padre. Entretanto, os horrores do conflito não pouparam a Igreja e seus ministros. Por exemplo, quando voltava de uma reunião com os bispos do Sudão do Sul, o bispo de El Obeid, dom Tombe Trille, foi “espancado” nos postos de controle pelo exército e pelas forças paramilitares. O bispo disse à agência ACI-Africa que esteve “perto do martírio” e recebeu “inúmeros golpes violentos no pescoço, na testa, no rosto e em ambos os lados da cabeça”, e isso para extorquir dinheiro dele.

Além das atividades pastorais, a Igreja em El Obeid também ajuda as pessoas mais desfavorecidas. Cerca de cem famílias são apoiadas pela Caritas Internationalis, apesar da dificuldade de obter dinheiro. “A África salvará a África”, gosta de repetir o missionário italiano, tomando essa máxima de São Daniel Comboni, fundador dos Missionários Combonianos do Coração de Jesus, pró-vigário da África Central no Sudão entre 1877 e 1881. Essa esperança se baseia na resiliência do Sudão, um país 97% povoado por muçulmanos “que passou pelos piores momentos”. Entre 1881 e 1898, por exemplo, durante a guerra de Madhist, “não havia padres ou religiosos no Sudão”. Os missionários reconstruíram a Igreja no início do século XX e, atualmente, a tocha da fé foi passada para a Igreja local.