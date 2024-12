O Papa recebe as crianças do dispensário pediátrico Santa Marta (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Um costume renovado poucos dias antes do Natal e dias depois do aniversário de Francisco, que, para a ocasião, recebeu um presente e um bolo com velas, que depois foram apagadas. Em seguida, a festa foi transferida para o átrio da Sala Paulo VI, com jogos, animações e um lanche final.

As crianças do dispensário pediátrico Santa Marta encontraram o Papa Francisco, poucos dias antes do Natal e dias depois de seu aniversário. Um costume, realizado pela instituição de caridade que há 102 anos ajuda comunidades em dificuldade com cuidados pediátricos e doação de necessidades básicas, que viu 150 famílias festejarem o Papa com uma canção e a criação de uma porta santa “simbólica” feita de palavras.

Foto de grupo com o Papa Francisco

A festa na Sala Paulo VI

Após a entrega de um presente e o sopro das velas do bolo pelo Papa, a festa continuou no átrio da Sala Paulo VI. Lá, houve animações e jogos, fotos com o Papai Noel e, em seguida, a entrega dos presentes: brinquedos, um pacote com produtos alimentícios, panetone e um calendário com fotos do dispensário. Para finalizar a manhã, um lanche com pizza, nuggets, muffins e frutas.

O Papa apaga as velas do bolo que lhe foi doado