O Papa: a família é um tesouro precioso que devemos apoiar e proteger

Este domingo (29/12), festa da Sagrada Família, depois de rezar a oração mariana do Angelus, o Santo Padre elevou suas orações pelas famílias do mundo, porque a família é a célula da sociedade, um tesouro precioso que devemos apoiar e proteger. O Pontífice também rezou pelas muitas famílias da Coreia do Sul que estão de luto após o dramático acidente de avião e pelas famílias que sofrem por causa das guerras

“A família é a célula da sociedade, a família é um tesouro precioso que devemos apoiar e proteger”, disse o Papa Francisco após rezar a oração mariana do Angelus este domingo, 29 de dezembro, festa da Sagrada Família de Nazaré.

Um tesouro precioso que devemos apoiar e proteger

Ao saudar os muitos romanos e peregrinos que se reuniram na Praça de São Pedro para rezar à Mãe de Deus, o Santo Padre estendeu suas saudações às famílias presentes na praça e àqueles que estavam acompanhando a transmissão do Angelus de suas casas através da mídia.

Oração pelas vítimas do acidente aéreo na Coreia do Sul

O Pontífice então voltou seu pensamento para as vítimas e suas famílias do acidente aéreo ocorrido neste domingo na Coreia do Sul, onde um avião que transportava 181 passageiros caiu ao tentar fazer um pouso de emergência, no Aeroporto Internacional de Muan, na província de Jeolla do Sul, a 288 quilômetros de Seul.

“Meus pensamentos estão com as muitas famílias da Coreia do Sul que estão de luto hoje após o dramático acidente aéreo. Eu me uno em oração pelos sobreviventes e pelos falecidos.”

Oração pelas famílias que sofrem por causa das guerras

O Papa também pediu orações pelas muitas famílias que estão sofrendo por causa de guerras: na atormentada Ucrânia, na Palestina, em Israel, em Mianmar, no Sudão, em Kivu do Norte na Terra Santa e em outras partes do mundo. “Oremos por todas essas famílias em guerra”, pediu por fim Francisco.