Francisco: no presépio entre paz, pobreza e rejeição está o verdadeiro sabor do Natal

Num post no X, o Papa convida a contemplar a representação da Natividade: o verdadeiro espírito da festa está na “beleza de ser amados por Deus”.

Tiziana Campisi – Vatican News

Nestes dias em que a Igreja vive o tempo litúrgico do Natal, o presépio é o sinal por excelência, como definiu o Papa Francisco em sua carta apostólica Admirable signum de 2019, na qual reflete sobre seu significado e valor.

Nesta segunda-feira, 30 de dezembro, com uma postagem no X, em sua conta @Pontifex, o Papa Francisco faz o seguinte convite:

Paremos para contemplar o presépio, o nascimento de Jesus: a luz e a paz, a pobreza e a rejeição. Entremos no verdadeiro Natal com os pastores, levemos a Jesus o que somos. Assim, em Jesus, saborearemos o verdadeiro espírito do Natal: a beleza de ser amados por Deus.

Sentir-se envolvido na história da salvação

O presépio “é como um Evangelho vivo, que transborda das páginas da Sagrada Escritura”, escreve Francisco na Admirable signum, e ao contemplá-lo “somos convidados a nos colocar espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade d'Aquele que se fez homem para encontrar cada homem”. O presépio, que foi “inventado” por São Francisco em Greccio, em 1223, durante o período de Natal encontra lugar nas casas, nas igrejas, nas ruas, “ajuda a reviver a história que foi vivida em Belém” e, com suas estatuetas, os diferentes cenários, paisagens e personagens que o povoam, “nos convida a nos sentirmos envolvidos na história da salvação, contemporâneos do evento que é vivo e atual nos mais diversos contextos históricos e culturais“ e também ‘a ’sentir‘, a ’tocar' a pobreza que o Filho de Deus escolheu para si em sua encarnação”, acrescenta o Papa. Na representação sagrada, há um chamado implícito para seguir Cristo “no caminho da humildade, da pobreza, do despojamento, que da manjedoura de Belém leva à Cruz”, observa Francisco, “um chamado a encontrá-lo e servi-lo com misericórdia em nossos irmãos e irmãs necessitados”.

Reunir-se diante do presépio

Tudo no presépio tem seu significado, especifica o Papa na Carta Apostólica, como o céu estrelado, por exemplo, uma recordação da noite que às vezes “circunda a nossa vida”, mas onde Deus se faz presente, as “ruínas de casas” e edifícios antigos, “um sinal visível da humanidade decadente, de tudo o que está em ruínas, que está corrompido e entristecido”, mas que Jesus ‘veio para curar e reconstruir’, ou os pobres e os mendigos que nos lembram ‘que Deus se torna homem para aqueles que mais precisam de seu amor e pedem sua proximidade’. Então o presépio é um “lugar” de recordação, um lugar para se reunir, refletir, meditar. Como Francisco indicou em 21 de dezembro aos funcionários do Vaticano, dirigindo-se a eles com suas saudações de Natal, exortando-os a “encontrar alguns momentos em que” se reunir, “juntos, em torno do presépio, para agradecer a Deus por seus dons, para pedir-lhe ajuda para o futuro”. Reunir-se em torno do presépio também é uma oportunidade para renovar o “carinho de cada um diante do Menino Jesus”.