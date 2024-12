Papa nomeia bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa

Trata-se do Rev. Rui Augusto Jardim Gouveia, a té agora, vigário geral da Diocese de Setúbal, pároco de Nossa Senhora da Anunciada, membro do Conselho Presbiteral e assistente Espiritual do Departamento de Pastoral Familiar.

Vatican News

Nesta terça-feira, 10 de dezembro, o Santo Padre Francisco aceitou a renúncia de dom Joaquim Augusto da Silva Mendes, S.D.B., ao ofício de auxiliar do Patriarcado de Lisboa.

O Santo Padre também nomeou hoje bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa o Rev. Rui Augusto Jardim Gouveia, atualmente vigário geral da Diocese de Setúbal e pároco de Nossa Senhora da Anunciada, atribuindo-lhe a Sé titular de Aradi.

Curriculum vitae

Dom Rui Augusto Jardim Gouveia nasceu em 17 de abril de 1975 em Joanesburgo, África do Sul. Obteve a Licenciatura em Química Tecnológica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a Licenciatura em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa.

Foi ordenado sacerdote a 6 de julho de 2008, incardinando-se na Diocese de Setúbal. Posteriormente estudou Teologia Catequética na Universidade San Dámaso e Espiritualidade Bíblica na Universidade de Comillas em Madrid.

Exerceu os seguintes cargos: vigário paroquial de Divino Espírito Santo em Montijo (2008-2009); colaborador pré-seminário (2008-2011); diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral Vocacional (2008); diretor do Secretariado Diocesano de Catequese para a Criança e a Adolescência (2011); responsável do Pré-Seminário (2011-2019); administrador paroquial de São Jorge em Sarilhos Grandes e do Santuário de Nossa Senhora em Atalaia (2012); prefeito de Estudos do Seminário Maior de São Paulo de Almada, do qual foi posteriormente nomeado reitor (2017-2024); diretor do sScretariado Diocesano da Catequese para a Infância e a Adolescência (2012-2014) e da Catequese de Adultos (desde 2012); desde 2016, capelão do Externato Frei Luís de Sousa; desde 2017, membro do Conselho Presbiteral; desde 2018, presidente da Comissão de Estudos para o Diaconado Permanente; desde 2019, membro do Colégio dos Consultores.

Até agora, vigário geral da Diocese de Setúbal, pároco de Nossa Senhora da Anunciada, membro do Conselho Presbiteral e assistente Espiritual do Departamento de Pastoral Familiar.