A devastação em Maiote, da qual o Papa Francisco falou na Audiência Geral (AFP or licensors)

Francisco: rezo pelas vítimas do ciclone em Maiote e pelo fim das guerras

No final da Audiência Geral na Sala Paulo VI, o Papa lembrou o desastre no arquipélago ao largo da costa de Moçambique. Renovou o seu apelo pela paz no mundo e repetiu que “a guerra é sempre uma derrota”. Gratidão pela “bela acolhida” na Córsega e um convite a montar o presépio em casa para o Natal.

Mariangela Jaguraba - Vatican News Ouça e compartilhe No final da Audiência Geral desta quarta-feira (18/12), realizada na Sala Paulo VI, o Papa Francisco renovou o seu apelo a rezar pela paz. Na saudação aos peregrinos e fiéis italianos, o Santo Padre disse: A guerra é sempre uma derrota Não nos esqueçamos das pessoas que sofrem com a guerra: Palestina, Israel e todos aqueles que sofrem, Ucrânia, Mianmar. Não nos esqueçamos de rezar pela paz, pelo fim das guerras. "Peçamos ao príncipe da paz, o Senhor, que nos dê esta graça: a paz, a paz no mundo. Não nos esqueçamos, a guerra é sempre uma derrota, sempre! A guerra é sempre uma derrota." Montar o presépio em casa "O Natal está próximo e gosto de pensar que em suas casas há um presépio", disse ainda Francisco, recordando que o presépio "é um elemento importante de nossa espiritualidade e cultura. É uma maneira sugestiva de lembrar Jesus que veio habitar entre nós". Lembrar-se dos pobres Na saudação aos poloneses, o Papa recordou que eles partirão o oplatek, o pão de Natal, de acordo com sua tradição, na Vigília de Natal. "Que esse gesto de caridade, paz e perdão seja expressão de um coração aberto a todos aqueles que vocês encontrarem em seu caminho. Por favor, continuem se lembrarndo especialmente dos pobres, das pessoas sozinhas, das vítimas das enchentes e das irmãs e dos irmãos da Ucrânia, da martirizada Ucrânia." Proximidade aos habitantes de Maiote Na saudação aos fiéis de língua Francesa, o Papa saudou em particular os alunos das várias escolas de Paris e Dijon, bem como os fiéis que acompanham as relíquias de Santa Teresa do Menino Jesus. A seguir, disse: [ Expresso minha proximidade a todos os habitantes do arquipélago de Maiote, devastado por um ciclone, e lhes asseguro minhas orações. Que Deus conceda descanso aos que perderam a vida, a assistência necessária aos necessitados e conforto às famílias que foram afetadas. ] Calorosa acolhida na Córsega "A recente viagem à Córsega, onde fui tão calorosamente acolhido, impressionou-me sobretudo pelo fervor do povo, onde a fé não é um assunto privado, e pelo número de crianças presentes: uma grande alegria e uma grande esperança", disse ainda Francisco. No Natal, que os idosos não fiquem sozinhos Aos fiéis de língua portuguesa, o Papa recordou que "a genealogia de Jesus nos faz pensar em nossos antepassados, em nossos avós e na riqueza de todos os idosos". "São um dom de Deus que devemos agradecer e cuidar. Não deixemos que se encontrem sozinhos durante as próximas festividades de Natal. Gostaria de repetir: que eles não fiquem sozinhos nestas festividades. Que Nossa Senhora e São José os protejam!"