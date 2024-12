O Papa: em tempos de violência, precisamos de exemplos de solidariedade cheios de esperança

Francisco enviou uma mensagem à Universidade de Belém: trabalhar para “construir um futuro de diálogo, compreensão mútua, solidariedade fraterna e justiça para todos

É “um testemunho entusiasmado dos valores perenes do Evangelho” que o Papa Francisco pede em uma mensagem enviada ao vice-reitor da Universidade de Belém, frei Héctor Hernán Santos González, no tempo do Advento. Um testemunho entusiasmado, escreve o Pontífice, que “possa servir de exemplo para os líderes religiosos e políticos de diferentes credos e tradições”, e permitir que os funcionários e estudantes da universidade desempenhem seu papel “na construção de um futuro de diálogo, compreensão mútua, solidariedade fraterna e justiça para todos”.

“No atual contexto de violência que afeta tantos de nossos irmãos e irmãs - continua a mensagem -, nossa família humana precisa de exemplos de solidariedade cheios de esperança”.

O Natal e o início do Jubileu, acrescenta o Bispo de Roma, são ocasiões que “significam vida nova, esperança e reconciliação”, e oferecem “oportunidades para a renovação espiritual e o fortalecimento da perseverança na vocação de sermos discípulos alegres de Cristo”.

Dirigindo-se especialmente aos jovens, o Papa Bergoglio os exorta a sempre valorizar “o precioso dom da fé, não como algo a ser escondido, mas como um tesouro a ser compartilhado com os outros”. Embora, às vezes, a juventude seja marcada por fraqueza, confusão e desilusão, continua o Pontífice, Jesus é sempre “a fonte de uma esperança duradoura” e Ele faz com que “valha a pena ser jovem”.

Em seguida, Francisco convida os estudantes a “promover os laços de amizade acadêmica e social que são uma herança preciosa” de seus anos de universidade: aqueles que não tentam “seguir sozinhos”, de fato, mas são entusiastas da vida comunitária, tornam-se capazes de “grandes sacrifícios pelos outros”.

A mensagem termina com a entrega da Universidade de Belém à proteção de “Maria, Mãe da Igreja” e com a invocação do Pontífice à “paz em Jesus Cristo”.