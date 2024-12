Na manhã deste sábado (21/12), o Papa Francisco encontrou os funcionários da Santa Sé na Sala Paulo VI, para as felicitações de Natal. Durante o encontro o Papa refletiu sobre os valores “trabalho e família”, pedindo que rezem unidos ao redor do presépio renovando o afeto um pelo outro diante do Menino Jesus.

Nas felicitações de Natal aos funcionários do Vaticano, reunidos na Sala Paulo VI com seus familiares, na manhã deste sábado (21/12), o Papa Francisco dedicou seu discurso à reflexão sobre dois valores: o trabalho e a família.

Refletindo sobre o trabalho, o Santo Padre iniciou comparando o clima festivo de hoje e a vivacidade da celebração e sorrisos com a vida comum que não se trata de comemoração; trata-se de trabalho contínuo, mas sempre com um sorriso no coração

“Trata-se de duas faces diferentes da mesma beleza: a de alguém que constrói com os outros e para os outros algo bom para todos”. Explicando em seguida: “O próprio Jesus nos mostrou isso: Ele, o Filho de Deus, que por amor a nós humildemente se tornou um aprendiz de carpinteiro na escola de José”.

As “Nazarés” ocultas de suas tarefas

“Em Nazaré”, continuou Francisco, “poucos sabiam disso, quase ninguém, mas na oficina do carpinteiro, juntamente com e por meio de tantas outras coisas, a salvação do mundo estava sendo construída por artesãos!”. E comparou a situação com os presentes afirmando: “em um sentido semelhante, se aplica a vocês, que, por meio de seu trabalho diário, nas Nazarés ocultas de suas tarefas particulares, contribuem para levar toda a humanidade a Cristo e a espalhar seu Reino no mundo”

Família, primeira comunidade

Ao refletir sobre a família o Papa recordou São João Paulo II que dizia que para a Igreja, a família é como “o seu berço”. Explicando que na verdade, a família, “fundada e enraizada no Matrimônio, é o lugar onde a vida é gerada - e como é importante, hoje, acolher a vida! - É a primeira comunidade na qual, desde a infância, se encontra a fé, a Palavra de Deus e os Sacramentos, na qual se aprende a cuidar uns dos outros e a crescer no amor, em todas as idades”.

Rezem em família diante do presépio

Em seguida o Papa falou sobre a importância de brincar com os filhos pequenos e visitar os avós mesmo se morem em asilos devem ser sempre ouvidos, apoiados, são parte da família, disse ainda. Acrescentando “Ensinem as crianças a rezar!”. Por fim, o Papa encorajou todos a ficarem sempre unidos, pais, filhos, avós e netos, próximos uns dos outros e unidos ao Senhor: no respeito, na escuta, no cuidado uns com os outros. Francisco concluiu seu discurso com uma sugestão para estes dias que antecedem o Natal:

“Durante esses dias, sugiro que encontrem alguns momentos para se reunirem, juntos, ao redor do presépio, para agradecer a Deus por seus dons, pedir-lhe ajuda para um futuro e renovar seu afeto um pelo outro diante do Menino Jesus”.