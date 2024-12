O Papa a religiosos: no centro está o Senhor. Que a Santa Mãe de Deus alcance a paz

Durante o encontro com os religiosos na Catedral de Nossa Senhora da Assunção, em Ajácio, Francisco ressaltou a importância "do diálogo com o Senhor". Pediu a paz "para a Terra Santa onde Maria deu à luz Jesus. Paz para a Palestina, Israel, Líbano, Síria, para todo o Oriente Médio. Que a Santa Mãe de Deus alcance a tão desejada paz para o povo ucraniano e para o povo russo". Francisco recordou as vítimas do ciclone que atingiu o arquipélago francês de Maiote, no Oceano Índico.

Mariangela Jaguraba - Vatican News

O Papa Francisco encontrou-se com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas e seminaristas na Catedral de Nossa Senhora da Assunção, em Ajácio, no âmbito de sua 47ª viagem apostólica que o levou à Córsega, neste domingo (15/12).

Em seu discurso, antes da oração mariana do Angelus, o Pontífice agradeceu-lhes por estarem ali, por sua vida doada, pelo trabalho que realizam e pelo compromisso de cada dia. "Obrigado porque vocês são sinal do amor misericordioso de Deus e testemunhas do Evangelho", sublinhou Francisco, ressaltando que ficou feliz de cumprimentar um dos religiosos: "Tem 95 anos de idade e 70 de sacerdócio! Isso significa levar adiante aquela linda vocação. Obrigado, irmão, pelo teu testemunho! Muito obrigado!"

Francisco cumprimenta um sacerdote idoso de 95 anos

No centro não estou eu, mas Deus

A seguir, passou "imediatamente à graça de Deus, que é o fundamento da fé cristã e de toda a forma de consagração na Igreja". "No contexto europeu em que nos encontramos, não faltam problemas e desafios relacionados com a transmissão da fé, e todos os dias vocês lidam com isso, descobrindo-os pequenos e frágeis: vocês não são muito numerosos nem dispõem de meios poderosos, e os ambientes em que trabalham nem sempre se revelam favoráveis ao acolhimento do anúncio do Evangelho. Mas esta pobreza é uma bênção! Despoja-nos da pretensão de fazer tudo sozinhos, ensina-nos a considerar a missão cristã como algo que não depende das forças humanas, mas sobretudo da ação do Senhor, que trabalha e age sempre com o pouco que lhe podemos oferecer", disse ainda o Papa, acrescentando:

Não nos esqueçamos disto: no centro está o Senhor. No centro não estou eu, mas Deus. Isto é algo que talvez de manhã, ao nascer do sol, cada pastor, cada consagrado deveria repetir na oração: também no dia de hoje e no desempenho do meu serviço, no centro não estou eu, mas Deus.

O Papa diante da "Madunuccia", venerada como Padroeira e Mãe da Misericórdia

Encontro diário com a oração

Francisco os convidou a se perguntarem: como estou vivendo o meu sacerdócio, a minha consagração, o meu discipulado? "Esta pergunta é importante", sublinhou o Papa, convidando-os a não subestimarem "a necessidade deste discernimento, deste olhar para dentro", para não serem "moídos pelos ritmos e atividades exteriores" e para não perderem "a consistência interior".

A seguir, o Papa convidou os religiosos a cuidarem de si mesmos e a cuidarem dos outros. Cuidar de si, "porque a vida sacerdotal ou religiosa não é um “sim” que pronunciamos de uma vez para sempre. Com o Senhor, não se vive dos rendimentos adquiridos! Pelo contrário, todos os dias é preciso renovar a alegria do encontro com Ele, em todos os momentos é preciso escutar de novo a sua voz e tomar a decisão de O seguir".

Lembremo-nos disto: a nossa vida exprime-se na oferta de nós mesmos, mas quanto mais um sacerdote, uma religiosa, um religioso se entregam, se gastam e trabalham pelo Reino de Deus, tanto mais necessário se torna que cuidem também de si mesmos. Um sacerdote, uma religiosa, um diácono que se descuida de si acabará por se descuidar também dos que lhe estão confiados.

Francisco ressaltou a importância "do encontro diário com a oração, a Eucaristia, o diálogo com o Senhor, cada um segundo a sua espiritualidade e o seu estilo", e de "guardar alguns momentos de solidão". Outra coisa que faz parte deste cuidado "é a fraternidade entre vocês", disse ainda o Papa.

A catedral de Nossa Senhora da Assunção

Vias pastorais mais eficazes para a evangelização

A seguir, Pontífice falou sobre o cuidar dos outros. "A missão que cada um de vocês recebeu tem sempre um único objetivo: levar Jesus aos outros, dar aos corações a consolação do Evangelho", disse o Papa, acrescentando:

Por isso, no centro do seu ministério estão os seus irmãos e irmãs: o seu bem espiritual, a sua fome de esperança, a sua necessidade de escuta e de proximidade. Isto é também um convite a encontrar, no contexto atual, as vias pastorais mais eficazes para a evangelização.

Que o Senhor nos dê a todos a paz

"Não tenham medo de mudar, de rever velhos modelos, de renovar as linguagens da fé, aprendendo ao mesmo tempo que a missão não é uma questão de estratégias humanas, é antes de tudo uma questão de fé, uma questão de paixão pelo Evangelho e pelo Reino de Deus", sublinhou o Papa, convidando a todos a elevar a Nossa Senhora uma súplica pela paz:

Paz para todas as terras banhadas por este mar, especialmente para a Terra Santa onde Maria deu à luz Jesus. Paz para a Palestina, para Israel, para o Líbano, para a Síria, para todo o Oriente Médio! Paz para o martirizado Mianmar. Que a Santa Mãe de Deus alcance a tão desejada paz para o povo ucraniano e para o povo russo. São irmãos. Que se entendam. A guerra é sempre uma derrota. Também a guerra nas comunidades religiosas, a guerra nas paróquias é sempre uma derrota, sempre! Que o Senhor nos dê a todos a paz.

Francisco recordou as pessoas afetadas pela tragédia do ciclone Chido que atingiu o arquipélago francês de Maiote, no Oceano Índico, causando a morte de cerca de quinze pessoas e mais de 25 feridos. "Rezemos pelas vítimas do ciclone que atingiu o arquipélago de Maiote nas últimas horas. Estou espiritualmente próximo de todos aqueles que foram atingidos por esta tragédia", concluiu.

O Papa com algumas crianças