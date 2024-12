Papa, peregrino na Córsega, entre piedade popular e desafios do Mediterrâneo

Em 15 de dezembro, a 47ª viagem apostólica de Francisco à 'Île de beauté'. Uma visita relâmpago a Ajaccio de menos de 12 horas, com a participação no Congresso sobre Religiosidade Popular, um encontro com o clero local e uma missa na presença de 7 mil fiéis. O porta-voz Bruni: “o tema da devoção é muito sentido na França e pelo Pontífice; nas suas palavras o eco das crises mediterrâneas”. O Papa prestará homenagem à 'Madonnuccia' e terá uma conversa privada no aeroporto com Macron.

Salvatore Cernuzio - Vatican News

De um lado, a piedade popular, a fé das pessoas simples, expressa em peregrinações, atos de devoção em santuários, cantos e orações tradicionais. Do outro, o Mediterrâneo com seus desafios, os ecos dos cenários de guerra, o drama das migrações que transformaram o Mare Nostrum em um “cemitério a céu aberto”. A viagem apostólica do Papa Francisco, em 15 de dezembro, à Córsega, terra natal de Napoleão, “Île de beauté”, como é apelidada, a “ilha da beleza”, com suas paisagens emolduradas por florestas, praias e montanhas, ameaçadas por crises ambientais provocadas pelo homem, se desenvolverá ao longo dessas duas linhas. É a 47ª viagem apostólica com a qual Jorge Mario Bergoglio atinge o número de 67 países visitados, uma viagem “relâmpago” em comparação com a longa peregrinação em setembro ao Sudeste Asiático e à Oceania, de menos de 12 horas, que também verá o Papa “face a face” por cerca de 40 minutos com o presidente francês, Emmanuel Macron.

“Francescu”, primeiro Papa em Ajaccio

É também a primeira visita de um Pontífice à capital Ajaccio, mas não de um futuro Papa, considerando a parada feita por Angelo Roncalli, que mais tarde se tornou o Papa João XXIII, quando visitou a ilha como núncio em Paris em 1952. Um fato histórico lembrado pelo diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, na tradicional coletiva de imprensa com os jornalistas que acompanharão Francisco em sua viagem internacional: “o Papa está se deslocando para encontrar o povo cristão da ilha e para o encontro sobre a religiosidade popular”. A referência é ao Congresso La religiosité populaire en Méditerranée, um evento de dois dias organizado pelo bispo de Ajaccio, cardeal François-Xavier Bustillo, que contará com a presença de mais de 400 participantes, incluindo bispos espanhóis, franceses e italianos, acadêmicos e representantes de outras áreas que fazem fronteira com o Mediterrâneo. O Papa Francescu se dirigirá a eles - como diz o logotipo azul da visita, no idioma corso - no primeiro de seus três discursos (todos em italiano) que encerrarão o Congrés.

A homenagem à “Madonnuccia” que livrou a ilha da peste

“Será uma reflexão sobre o tema da religiosidade popular”, disse Bruni, ”que é muito sentida em toda a França". Em particular, na Córsega, com a presença de confrarias e o culto à 'Madonnuccia', a Virgem que, em 1656, protegeu a ilha, então sob o domínio genovês, da peste, mudando o curso dos ventos que impediam os navios com pessoas doentes a bordo de atracar em Ajaccio. Um milagre, de acordo com os corsos, que impediu que a epidemia se espalhasse pela ilha. Desde então, a 'Madonnuccia' tem sido venerada como santa padroeira e um grande festival é dedicado a ela em meados de março. A imagem da Nossa Senhora, que aparece no logotipo, acompanhará as cerca de 12 horas da visita papal. Na estátua mariana, o Papa prestará homenagem parando “para um momento de recolhimento” e acendendo uma vela, no meio do percurso entre as multidões que o levarão aos vários locais de eventos.

O logo da visita do Papa Francisco em 15 de dezembro

A participação no congresso

Serão três compromissos principais desde que o Papa, que parte às 7h45 de Roma-Fiumicino, após uma hora e quinze minutos de voo em um avião da Ita Airways, aterrissa em Ajaccio, no aeroporto dedicado a Napoleão. Recebido pelos ministros do Interior, da Europa e das Relações Exteriores, e por quatro jovens que lhe oferecerão flores, depois de hinos, honras militares, apresentação das delegações e um encontro privado com os ministros, Francisco viaja em carro fechado e depois aberto até o Palais des Congrès et d'Exposition d'Ajaccio para o evento sobre religiosidade popular. Primeiro, ele faz uma breve parada no Batistério de Saint Jean, que data do século VI, mas foi descoberto em 2005 durante as obras de um estacionamento. Em seguida, no auditório do Palais, o primeiro discurso, no qual, enfatizou o porta-voz Bruni, “as crises do Mediterrâneo provavelmente ecoarão”.

Encontro com o clero e missa com milhares de fiéis

Do lado de fora, depois da despedida, Francisco cumprimenta alguns jovens que farão voar balões coloridos, depois, em um carro fechado, vai à catedral renascentista de Santa Maria Assunta, para o encontro com sacerdotes, religiosos, consagrados, seminaristas. Cantos infantis, flores, saudações, bênçãos e, finalmente, a recitação do Angelus. No tour-de-force, haverá tempo para uma sesta no palácio episcopal até as 14h45, quando o Papa Francisco contornará a multidão em um carro de golfe até a Place d'Austerlitz, o grande parque chamado “U Casone” em memória de um antigo edifício onde, segundo a tradição, Napoleão costumava brincar quando criança. Esse é o local da missa, que deve contar com a presença de cerca de 7 mil fiéis. Além da homilia, também estão programadas as palavras de agradecimento de Francisco à ilha. O ato final, no aeroporto, com a já mencionada conversa privada com Macron, por volta das 17h30min. Nenhuma outra reunião com o chefe de Estado está planejada até o momento.

Em seguida, às 18h, a despedida, às 18h15 a partida, um voo de 50 minutos, aterrissando em Fiumicino por volta das 19h05. Durante essa curta viagem, espera-se que o Papa conceda a tradicional coletiva de imprensa com os cerca de 80 jornalistas da imprensa internacional em sua comitiva: “deve ser possível com o tempo, talvez seja algo mais curto”, antecipou Matteo Bruni.

Os motivos da viagem

Em resposta a uma pergunta sobre a “verdadeira motivação” que levou Francisco, que completará 88 anos dois dias depois (em 17 de dezembro), a Ajaccio, Bruni explicou que “a atenção do Papa ao tema da devoção popular e da religiosidade é bem conhecida, como demonstrado pelas visitas a tantos santuários durante suas viagens: na América Latina e em outras partes do mundo”. Depois, há o tema do Mediterrâneo, também caro ao Papa Bergoglio. “Dois temas que se conectam bem”.

Fora da agenda e segurança

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé informou que a comitiva papal incluirá o cardeal Dominique Mamberti, prefeito do Supremo Tribunal da Signatura Apostólica, que nasceu em Marrakech, mas tem origem francesa e foi ordenado sacerdote na diocese de Ajaccio. Bruni também explicou que, no momento, não há planos para que o Papa se encontre, por exemplo, com as associações mais frágeis e caritativas, um momento que nunca faltou em suas viagens internacionais. Também não há nenhuma “indicação particular” de um reforço na segurança “além das precauções normais”.