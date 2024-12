Papa: Jesus é a esperança de um mundo fraterno!

Francisco presidiu à tradicional cerimônia das Primeiras Vésperas de ação de graças pelo ano que se encerra. Assim como no ato de veneração a Nossa Senhora em 8 de dezembro, o Pontífice dedicou sua homilia ao Jubileu e de como a cidade de Roma se preparou para este evento.

Bianca Fraccalvieri – Vatican News

Este é o momento do agradecimento, e temos a alegria de vivê-lo celebrando a Santa Mãe de Deus: assim o Papa iniciou sua homilia na cerimônia das Primeiras Vésperas de Maria Santíssima, com o canto do Te Deum, em ação de graças pelo ano que passou.

E repercorrendo o ano de 2024, Francisco falou sobretudo do esforço que moradores de Roma e turistas fizeram nesta fase que precedeu o Jubileu recém-inaugurado, com inúmeros canteiros de obras pelas ruas da cidade. Tudo isso para que Roma corresponda à sua vocação, que é a de acolher todos, para que todos possam reconhecer-se filhos de Deus e irmãos entre si.

“Por isso, neste momento, queremos elevar o nosso agradecimento a Deus, porque nos permitiu trabalhar, trabalhar tanto, e sobretudo porque nos permitiu fazê-lo com este sentido grande, com este horizonte amplo que é a esperança da fraternidade. A esperança da fraternidade.”

Papa ao final da cerimônia

A esperança do mundo está na fraternidade!

Fraternidade, aliás, comentou o Pontífice, é uma das “vias” de peregrinação deste Jubileu. “Sim, a esperança do mundo está na fraternidade!” E é belo pensar que Roma se preparou para esta finalidade, de acolher homens e mulheres de todo o mundo, católicos e cristãos de outras confissões, fiéis de todas as religiões e pessoas em busca de verdade, liberdade, justiça e paz. Enfim, todos peregrinos de esperança e fraternidade.

Mais do que um slogan retórico, a esperança de uma humanidade fraterna encontra fundamento na Mãe de Deus ao nos indicar Jesus.

“A esperança de um mundo fraterno não é uma ideologia, não é um sistema econômico, não é o progresso tecnológico. A esperança de um mundo fraterno é Ele, o Filho encarnado, enviado pelo Pai para que todos possam se tornar o que somos, isto é, filhos do Pai que está nos céus e, portanto, irmãos e irmãs entre nós.”

E assim, enquanto admiramos o resultado das obras em Roma, podemos nos conscientizar de que o verdadeiro canteiro de obras está dentro de nós, ao permitir a Deus de mudar aquilo que não é digno de um filho, aquilo que não é humano, empenhando-se todos os dias a viver como irmão e irmã do meu próximo.

“Que nos ajude a nossa Santa Mãe a caminhar juntos, como peregrinos de esperança, no caminho da fraternidade. Que o Senhor nos abençoe, a todos nós, nos perdoe os pecados e nos dê a força para ir avante na nossa peregrinação do próximo ano. Obrigado!”

Papa saúda os fiéis a caminho do presépio

Visita ao presépio

Ao final da cerimônia no interior da Basílica Vaticana, o Papa foi até a Praça São Pedro para rezar diante do presépio montado junto ao obelisco, ao lado da árvore de Natal, detendo-se com fiéis e peregrinos no decorrer do trajeto.

Papa reza diante do presépio