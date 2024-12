Francisco: a guerra é ruim, a guerra destrói. Muitas crianças inocentes mortas

No final da Audiência Geral, o Papa pediu mais uma vez para rezar pela paz nos países afetados pelos conflitos. "A guerra é uma derrota humana", afirmou o Pontífice, recordando o Dia de Oração e Ajuda Material para a Igreja do Leste, iniciativa promovida pelo episcopado polonês. "Obrigado pelas ofertas naqueles territórios, especialmente na Ucrânia". Por ocasião da primeira leitura da catequese em chinês, Francisco enviou uma bênção ao povo da China.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

A guerra é uma derrota humana... A guerra não resolve os problemas, a guerra é ruim, a guerra destrói.

No final da Audiência Geral desta quarta-feira, 4 de dezembro, realizada na Praça São Pedro, o Papa Francisco recordou o horror dos conflitos que afligem povos e nações do Leste Europeu, Oriente Médio, Sudeste Asiático e África.

Terminadas as saudações nas diversas línguas, o Papa pediu aos fiéis que se unam numa oração coral por este momento do mundo marcado pela violência que parece multiplicar-se, em vez de diminuir.

Por favor, continuem rezando pela paz.

Pensamento nas crianças, vítimas de guerras

Como todas as quartas-feiras e todos os domingos, no Angelus, o Pontífice faz uma lista dos territórios martirizados, começando pela Ucrânia, depois Palestina, Israel, Mianmar. Ele recorda as vítimas, primeiramente, e o seu rosto fica sombrio quando fala sobre as crianças: "Muitos inocentes mortos". De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o número confirmado de menores mortos pelos ataques russos na Ucrânia aumentou para quase 40% este ano em relação ao ano passado; o mesmo órgão da ONU, alguns meses atrás, deu o alarme sobre o aumento de vítimas civis, incluindo crianças, por causa do uso de minas e outros explosivos usados pelas diferentes partes na escalada em Mianmar. Fala-se de mais de 3 mil crianças, inclusive com menos de cinco anos, mortas na Faixa de Gaza.

“Muitas crianças mortas, muitos inocentes mortos. Rezemos para que o Senhor nos traga a paz. Rezamos sempre pela paz"

O Dia de Oração e Ajuda Material para a Igreja do Leste

O Papa Francisco recordou a Ucrânia pouco antes durante a saudação aos fiéis poloneses, durante a qual recordou a celebração, no próximo domingo, 8 de dezembro, do XXV Dia de Oração e Ajuda Material pela Igreja do Leste. Esta iniciativa é promovida pelo episcopado polonês em função há 24 anos, que, em colaboração com organismos, paróquias, congregações, comunidades ou doadores individuais, organiza e envia numerosas ajudas humanitárias para apoiar tanto os refugiados de guerra residentes na Polônia, quanto as pessoas que vivem em territórios afetados pelos efeitos das guerras.

Agradeço a todos aqueles que apoiam a Igreja naqueles territórios com orações e ofertas, especialmente na Ucrânia, martirizada pela guerra. Eu os abençoo de coração!

A leitura em chinês do resumo da catequese

O Papa Francisco também enviou uma bênção especial ao povo chinês por ocasião da primeira leitura do resumo da catequese das quartas-feiras em chinês. No final da leitura feita pela tradutora, colaboradora da Agência Fides, e olhando para o grupo de jovens provenientes da China, sentados na primeira fila da Praça São Pedro, o Pontífice enviou sua saudação ao grande país oriental, ao qual sempre reiterou sua estima e afeto.

Saúdo cordialmente os chineses aqui presentes e os que estão conectados pelos meios de comunicação. Para todos vocês e suas famílias, invoco alegria e paz. Que Deus os abençoe!”