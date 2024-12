O Papa, por causa do frio e de um resfriado recitará o Angelus em Santa Marta

O Pontífice guiará a Oração mariana deste, domingo, 22 de dezembro, na capela da Domus vaticana. O anúncio foi feito pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, através do canal Telegram.

Vatican News

“Devido ao frio intenso, unido aos sintomas de um resfriado que se manifestaram nos últimos dias, amanhã, domingo, 22 de dezembro, o Papa Francisco conduzirá a oração do Angelus na capela da Casa Santa Marta, também em vista dos compromissos da próxima semana”.

Foi o que anunciou o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em um comunicado divulgado nesta tarde de sábado através do canal Telegram. O próprio Papa, no dia de ontem, sexta-feira, em um encontro com a Federação Italiana de Bocha, havia dito que estava “muito resfriado”.

Essa não é a primeira vez que o Pontífice recita a oração na Domus vaticana, que ele escolheu como sua residência. Em dezembro do ano passado, devido à inflamação pulmonar que o obrigou a alterar sua agenda e renunciar à viagem a Dubai para a Cop28, o encontro dominical foi realizado dentro da capela - conhecida do fiéis pelas muitas missas matinais presididas pelo Pontífice - para evitar que o Papa fosse exposto a mudanças bruscas de temperatura.

A oração será transmitida ao vivo pela televisão e pelos telões da Praça de São Pedro, bem como em streaming no site do Vatican News.