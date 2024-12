Papa Francisco recebe Abu Mazen: "situação humanitária gravíssima em Gaza"

O encontro no Vaticano entre o Papa e o presidente palestino durou meia hora. O drama da Faixa de Gaza foi o tema central dos diálogos subsequentes na Secretaria de Estado: foi evidenciado o desejo de um rápido cessar-fogo, a libertação dos reféns e uma solução de dois Estados para Israel e Palestina “através do diálogo e da diplomacia”.

O olhar fixo e profundo dos ícones orientais, os traços austeros de um monge que, há 1.600 anos, liderou como bispo, por 25 anos, a pequena comunidade de Gaza, hoje uma das terras mais martirizadas do planeta. É um presente carregado de simbolismo, enviado ao Papa pelo Patriarca Greco-Ortodoxo de Jerusalém, Teófilo III, através do presidente palestino Mahmoud Abbas, conhecido como Abu Mazen, que, no final da manhã de hoje, 12 de dezembro, encontrou-se com Francisco em audiência por cerca de meia hora.



Cessar-fogo em Gaza

Pouco depois, durante o habitual colóquio na Secretaria de Estado com o cardeal Pietro Parolin e o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, foi abordada – informa uma nota da Sala de Imprensa do Vaticano – a questão da “gravíssima situação humanitária em Gaza”. A nota relata o desejo de que “o cessar-fogo e a libertação de todos os reféns aconteçam o quanto antes”.

Diálogos na Secretaria de Estado do Vaticano

Diálogo e diplomacia

Além disso, ao "condenar toda forma de terrorismo”, foi enfatizada “a importância de alcançar uma solução de dois Estados apenas por meio do diálogo e da diplomacia, garantindo que Jerusalém, protegida por um estatuto especial, possa ser um lugar de encontro e amizade entre as três grandes religiões monoteístas”. O desejo final foi direcionado ao Jubileu, para que “possa trazer o retorno dos peregrinos à Terra Santa, tão desejosa de paz”.

A troca de presentes

Além do ícone de São Porfírio de Gaza, o presidente palestino presenteou Francisco com um quadro que retrata a visita do Papa ao muro em Belém, durante a viagem apostólica de 2014, e outro quadro que retrata juntos o Papa e Abu Mazen. Francisco retribuiu com uma escultura em bronze representando uma flor que desabrocha, com a inscrição lateral “A paz é uma flor frágil”, o volume com a mensagem para a Paz deste ano e um segundo livro sobre o Apartamento Papal das audiências, editado pela Prefeitura da Casa Pontifícia.

Momento tradicional da troca de presentes