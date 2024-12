Papa recebe em audiência o primeiro-ministro da Hungria

Francisco encontrou Viktor Mihály Orbán na manhã desta quarta-feira (04/12), antes da Audiência Geral na Praça São Pedro. Entre os temas do colóquio com os representantes da Secretaria de Estado, sobretudo as consequências humanitárias da guerra na Ucrânia e os esforços para promover a paz.

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Francisco, antes da tradicional Audiência Geral das quartas-feiras na Praça São Pedro, recebeu o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Mihály Orbán. Segundo comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, o encontro com o Pontífice no escritório da Sala Paulo VI durou 35 minutos. Em seguida, a audiência foi com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, acompanhado do subsecretário de Relações com os Estados, dom Mirosław Wachowski.

Durante o encontro na Secretaria de Estado, que ocorreu em uma atmosfera cordial, foram ressaltadas as relações bilaterais sólidas e frutíferas, além de "um profundo apreço pelo compromisso da Igreja Católica em promover o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade húngara". O colóquio também deu atenção especial sobretudo à guerra na Ucrânia, "as suas consequências humanitárias e aos esforços para promover a paz". Além disso, foram discutidos outros temas de interesse comum, como a presidência húngara do Conselho da União Europeia, o papel central da família e a proteção das gerações mais jovens.

A troca de presentes

Durante a tradicional troca de presentes, o Papa deu a Viktor Orbán uma obra em terracota intitulada “Ternura e Amor”, volumes de documentos papais, a Mensagem para a Paz deste ano e o livro sobre a Statio Orbis de 27 de março de 2020, editado por Livraria Editora Vaticana. O primeiro-ministro da Hungria retribuiu Francisco com uma cópia da “Vida de Jesus Cristo” de Padre Didon, de 1896.