Um novo papamóvel elétrico como presente ao Papa Francisco

A Mercedes presenteou o Papa Francisco com um novo carro aberto equipado com tecnologias modernas. À tarde, no Vaticano, o CEO Ola Källenius e membros da equipe envolvida na produção entregaram ao Pontífice o único veículo feito à mão baseado na nova Classe G elétrica: “Uma grande honra para nós, com atenção a todas as necessidades do Santo Padre"

Christine Seuss – Cidade do Vaticano

A partir desta quarta-feira o Papa Francisco irá circular pela Praça de São Pedro a bordo de um novo papamóvel. Por ocasião do Ano Santo de 2025, a montadora Mercedes-Benz entregou ao Papa na tarde desta quarta-feira, 4 de dezembro, um carro Classe G totalmente elétrico, produzido especialmente para atender suas necessidades de deslocamento.

A delegação da Mercedes pode encontrar-se com o Papa no Vaticano para a entrega do automóvel. Francisco pediu expressamente que estivessem presentes os trabalhadores diretamente envolvidos na produção. O grupo era liderado por Ola Källenius, CEO do Grupo Mercedes-Benz, e por outros representantes de alto nível do Grupo, que vieram da Alemanha especialmente para a ocasião.

O novo papamóvel elétrico Mercedes entregue a Francisco

Uma grande honra

“É uma grande honra para nós poder entregar este veículo ao Santo Padre”, sublinhou à Rádio Vaticano/Vatican News Källenius, durante a entrega do novo automóvel ao Papa. A Mercedes já pode contar com quase 100 anos de experiência com o chamado papamóvel: o primeiro veículo produzido em Stuttgart foi de fato entregue ao Papa Pio XI em 1930.

Também Francisco usa atualmente um Classe G nas suas audiências públicas, quando passa entre os fiéis, embora ainda seja movido a gasolina. “Estamos caminhando para emissões zero e lançando muitos produtos elétricos. Este ano lançamos o G elétrico. Estamos neste caminho e continuaremos a fazê-lo nos próximos anos”, explica Källenius.

Também Peter Zotter ficou feliz com a oportunidade de encontrar o Papa. Zotter trabalha no desenvolvimento da fábrica de Graz, onde são produzidos os Mercedes Classe G. “É obviamente uma honra ser convidado para trabalhar em um projeto como este. Já fizemos um Classe G para o Papa, mas isso foi há algum tempo e eu não estive pessoalmente envolvido. Ter a oportunidade de trabalhar em um veículo tão especial é provavelmente uma oportunidade única na carreira”, afirma Zotter.

CEO Ola Källenius entrega as chaves do veículo ao Papa

Emissões zero, conforto, tecnologia

A equipe de especialistas de vários sedes da Mercedes trabalhou durante cerca de um ano com representantes do Vaticano para personalizar o carro de acordo com as necessidades do Santo Padre. Foi dada grande atenção às emissões zero: afinal, o Vaticano estabeleceu como meta até 2030 ter seus veículos completamente livres de emissões. Em particular, detalhes como a poltrona giratória e o mobiliário interno foram feitos à mão.

O veículo é baseado no novo Classe G elétrico com tração integral. Foi projetado especificamente para a velocidade reduzida com que Francisco normalmente é conduzido até a Praça São Pedro durante audiências públicas. “É claro que, em comparação com o veículo original, muitas coisas mudaram em termos de base, portanto o ponto de partida era diferente”, explica ainda Zotter. A experiência adquirida no projeto anterior foi incorporada no trabalho do último ano. Em particular, o desenvolvedor aponta para a traseira do veículo: “Esta é uma peça única com todas as funções. Espera-se que isso proporcione ao Santo Padre o conforto adequado para seus deslocamentos”.

O Papa com a equipe de produção do Papamóvel

Audiência privada com a equipe de produção

Comparado com o Classe G normal, o teto foi removido. Em caso de chuva ou mau tempo, um teto retrátil protege os ocupantes. No lado direito, a porta traseira foi convertida em dobradiças contra-rotativas, enquanto o lado esquerdo foi totalmente soldado. Como os papamóveis anteriores, o veículo é branco e tem a placa SCV1 (“Estado da Cidade do Vaticano”).

Após a entrega das chaves, Francisco recebeu os dirigentes e trabalhadores para uma breve audiência privada.