Dom Antônio de Assis Ribeiro nomeado bispo de Macapá

O atual bispo auxiliar de Belém (PA) sucede a dom Pedro José Conti, que teve o pedido de renúncia atendido pelo Santo Padre.

O Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Macapá apresentada por dom Pedro José Conti.

O Santo Padre nomeou como bispo da mesma Diocese dom Antônio de Assis Ribeiro, S.D.B., transferindo-o da Sé titular de Babra e do ofício de auxiliar de Belém do Pará.

Curriculum vitae

Dom Antônio de Assis Ribeiro, S.D.B., nasceu em 26 de julho de 1966, em Capitão Poço. Estudou Filosofia em Manaus (AM) e posteriormente frequentou a Universidade Católica de Brasília (UCB). Posteriormente, estudou Teologia na Pontifícia Universidade Salesiana em Roma e obteve a Licenciatura em Teologia Moral na Accademia Alfonsiana de Roma.

Fez a profissão dos votos religiosos em 10 de janeiro de 1987 na Sociedade Salesiana de São João Bosco (Salesianos) e foi ordenado sacerdote em 17 de junho de 1995.

Exerceu os seguintes ofícios: vigário paroquial e formador em Manaus (1996-1997); diretor da Escola Salesiana de Trabalho em Belém (PA) (2000-2003); conselheiro da Inspetoria São Domingos Sávio (2002-2007); diretor da Missão Salesiana e pároco de Iauaretê, na Diocese de São Gabriel da Cachoeira (AM)(2006); diretor do Colégio Dom Bosco (2007-2008) e pároco de Dom Bosco em Manaus (2007-2009); diretor da Obra Salesiana e pároco em Manicoré, na Diocese de Humaitá (AM) (2009-2012); professor de Teologia Moral do Instituto Regional de Educação Presbiterial de Belém (PA) (2000-2005); vigário inspetorial e delegado da Pastoral Juvenil e Vocacional na Inspetoria Salesiana São Domingos Sávio em Manaus (desde 2013).

Em 28 de junho de 2017 foi nomeado bispo titular de Babra e auxiliar na Arquidiocese de Belém - PA, recebendo a ordenação episcopal em 2 de setembro de 2017.

Saudação a dom Antônio de Assis Ribeiro



A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou o agradecimento ao, agora, bispo emérito e saudação ao novo nomeado.

Estimado irmão, dom Antônio de Assis Ribeiro

É com grande alegria que recebemos a notícia de sua nomeação como novo bispo de Macapá, no Estado do Amapá. Este momento é de muita importância para a Igreja e para todos os fiéis da região, que contarão agora com a orientação espiritual, sabedoria e dedicação de um novo pastor.

Expressamos nossas felicitações e desejamo-lhes uma missão frutuosa, marcada por coragem, zelo pastoral e compromisso com os valores do Evangelho. Que sua liderança seja uma fonte de luz e inspiração para todos, promovendo a união, o diálogo e o fortalecimento da fé na diocese de Macapá.

Que Deus, em sua infinita bondade, o abençoe com sabedoria e graça, para que o senhor guie a Igreja Particular de Macapá com amor, justiça e verdade, sempre em conformidade com os ensinamentos de Cristo.

Com nossas orações,

Dom Jaime Spengler

Arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre – RS

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo da Arquidiocese de Goiânia – GO

1º Vice- Presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife – PE

2º Vice-Presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília – DF

Secretário-Geral da CNBB

Agradecimento a dom Pedro Conti



Estimado irmão,

Com imensa gratidão e respeito, queremos expressar nosso sincero agradecimento pela generosa e incansável disponibilidade na missão prestada à Igreja Particular de Macapá ao longo de sua abençoada missão pastoral.

Durante sua caminhada à frente desta Igreja Particular, o senhor esteve sempre atento às necessidades espirituais e materiais da comunidade. Soubemos, através de seu exemplo, o valor da oração, da pastoral e do cuidado com os mais necessitados.

Desejamos que o amor de Cristo continue a configurá-lo em sua nova etapa, onde certamente continuará a ser uma referência de fé e sabedoria para todos nós.

Que o Senhor lhe conceda saúde e abundantes bênçãos, e que sua vida continue a ser um testemunho de amor e serviço a Deus e ao próximo.

Em Cristo,

Dom Jaime Spengler

Arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre – RS

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo da Arquidiocese de Goiânia – GO

1º Vice- Presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife – PE

2º Vice-Presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília – DF

Secretário-Geral da CNBB