Renúncia e nomeação de bispo para Diocese de Guarda, Portugal

O Rev. José Miguel Barata Pereira, do clero do Patriarcado de Lisboa, até agora Reitor do Seminário Maior.

Nesta sexta-feira, 20, o Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese da Guarda (Portugal), apresentada por dom Manuel da Rocha Felício.

O Santo Padre também nomeou bispo da mesma Diocese o Rev. José Miguel Barata Pereira, do clero do Patriarcado de Lisboa, até agora Reitor do Seminário Maior.

Curriculum vitae

Dom José Miguel Barata Pereira nasceu em 7 de novembro de 1971 em Lisboa. Depois de ter frequentado o Pré-Seminário de Lisboa, o Seminário de Alamada, então pertencente ao Patriarcado de Lisboa, e o Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais, frequentou a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, onde obteve a Licenciatura em Teologia.

Foi ordenado sacerdote em 29 de junho de 1996, pelo Pariarcado de Lisboa.

Exerceu os seguintes ofícios: prefeito do Seminário Menor de São José de Caparide em Estoril (1996 - 1999); membro do Conselho Presbiteral (1996 - 1999); vice-reitor do Seminário Nossa Senhora da Graça em Penafirme e colaborador nas Paróquias de Senhora da Luz, em A-dos-Cunhados, e de São Miguel, em Vimeiro (1999 - 2007); vigário forane de Torres Vedras (2006 – 2007); professor de Educação Moral Religiosa Católica no Externado de Penafinne (2001 - 2007); assistente do Núcleo do Oeste do Corpo Nacional de Escutas (2006 - 2007); vice-reitor do Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais (2007 - 2011); diretor do Pré-Seminário (2009 - 2012); diretor do Setor de Animação Vocacional (2007 - 2017); reitor do Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais (desde 2011); secretário do Secretariado de Ação Pastoral (a partir de 2007); responsável pela Formação dos Candidatos ao Diaconado Permanente (desde 2007); membro do Conselho Presbiteral (desde 2012); membro do Conselho Pastoral Diocesano (desde 2012); membro do Capítulo dos Cônegos da Catedral Patriarcal (desde 2017); membro da Equipe Regional do Centro Nacional de Escutas; assistente espiritual de 2 Equipe Cristo na Empresa da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), e assistente espiritual de 3 Equipes Notre-Dame.