O Papa para os jovens: a Igreja precisa de vocês, esperem para “além da esperança"

Em uma mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, Francisco se dirige aos participantes do encontro europeu de jovens de Taizé em Tallinn, na Estônia. Ele os exorta a promover um “espírito de partilha e fraternidade”, em um mundo marcado por violências e conflitos, superando cansaços, crises e angústias

O Papa e toda a Igreja “contam” com os jovens e têm fé neles. “Esperar além da esperança”, aquela que supera o cansaço, a crise e a ansiedade, é o convite dirigido às novas gerações, ainda mais urgente em um mundo marcado por violências e conflitos, onde as pessoas sofrem “tratamentos desumanos”, encontrando-se “desorientadas” pelas desigualdades e pelos perigos ditados pelas mudanças climáticas.

É assim que Francisco se dirige aos participantes do encontro europeu dos jovens de Taizé em Tallinn, na Estônia. Ele o faz em uma mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, dirigindo suas “calorosas saudações” estendidas a todos os líderes das várias denominações cristãs presentes no país do norte da Europa.

“Expressar o que pensamos e queremos”

O Papa recorda sua Viagem Apostólica aos Países Bálticos, datada de 2018, e seu encontro com os jovens da Igreja Luterana de Kaarli, também em Tallinn. Naquela ocasião, ele expressou a beleza de se reunir para “compartilhar testemunhos de vida, expressar o que pensamos e queremos”.

As “grandes provações” enfrentadas no mundo

O encontro, o 47º, conduzido pela comunidade cristã ecumênica sediada na França, promove um “espírito de partilha e fraternidade” que é ainda mais necessário quando se olha para as “grandes provações” que a comunidade global é chamada a enfrentar. Francisco lembra os muitos países “marcados pela violência e pela guerra” e as pessoas que sofrem suas consequências diretas.

A esperança supera o cansaço, a crise e a ansiedade

“Esperar além da esperança” é a mensagem que ressoa de Tallinn. Um tema escolhido pelo irmão Matthew, prior de Taizé, que adere ao tema do Jubileu que acaba de ser inaugurado. A esse respeito, o Papa cita uma passagem de sua mensagem para a XXXIX Jornada Mundial da Juventude.

“Caminhem na esperança! A esperança supera todo cansaço, toda crise e toda ansiedade, dando-nos uma forte motivação para seguir em frente, porque é um dom que recebemos do próprio Deus: Ele enche nosso tempo de significado, ilumina-nos em nosso caminho, mostra-nos a direção e a meta da vida.”

“Queridos jovens, o Santo Padre conta com vocês”

“Queridos jovens, o Santo Padre conta com vocês”, é a asseguração oferecida por Francisco. Uma confiança que se estende a toda a Igreja, na necessidade de “proclamar hoje a boa nova do amor de Deus”. Um objetivo que faz parte do “processo sinodal” empreendido pela comunidade eclesial, capaz de levar a “grandes progressos na amizade ecumênica com nossos irmãos e irmãs de diferentes denominações cristãs”.