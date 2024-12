Papa recebe jogadores de bocha, jogo "rico em humanidade"

Francisco encerrou sua série de audiências desta sexta-feira, 20 de dezembro, recebendo os membros da Federação Italiana de Bocha

Com "simpatia": assim o Papa considera o jogo de bocha, cujos membros da Federação Italiana foram recebidos em audiência esta sexta-feira, 20 de dezembro.

A simpatia de Francisco deriva de dois motivos. Primeiro porque é um esporte "pobre" em relação às estrelas de contratos bilionários. "Creio que os campeões de bocha sejam funcionários, professores, hidráulicos... enfim, pessoas normais que têm a paixão por este jogo talvez um pouco fora de moda, mas tão rico em humanidade", disse o Pontífice.

O segundo motivo da simpatia do Santo Padre por bocha é por promover a amizade social. Antigamente, era um modo para estar junto, passar o tempo em companhia, uma diversão saudável e tranquila. Hoje, felizmente, outras categorias aderiram a esta modalidade, como as mulheres, os jovens e pessoas com deficiência.

"Queridos amigos, congratulo-me com os resultados que a Federação alcançou e, sobretudo, porque levam avante este esporte alternativo em relação à grande máquina do lucro esportivo, um esporte inclusivo, que ainda tem sabor de 'jogo' e de boa companhia."