Papa a famílias e paróquias de Roma: acolham os jovens do Jubileu em suas casas

Em uma carta, entregue pelo vigário Reina aos párocos da diocese de Roma, que será lida no dia 15 de dezembro em todas as paróquias, Francisco pede “um sinal de amizade” para todos os jovens que participarão dos eventos do Ano Santo dedicado a eles em abril e julho. No verão, “um suplemento de generosidade”, mas “muito maior do que o compromisso será o presente que vocês receberão do encontro com o entusiasmo e o testemunho desses jovens”.

Salvatore Cernuzio - Vatican News

Doze dias antes de abrir a Porta Santa de São Pedro, o Papa pede, por meio de uma carta às famílias, às paróquias e às comunidades religiosas da diocese de Roma, que abram as portas de suas casas, reitorias, colégios e institutos para acolher rapazes e moças de todo o mundo que participarão dos eventos jubilares dedicados a eles. Ou seja, o Jubileu dos Adolescentes, de 25 a 27 de abril de 2025, e o Jubileu dos Jovens, de 28 de julho a 3 de agosto de 2025: dois eventos para os quais se espera um grande fluxo de peregrinos também por causa da canonização, naqueles dias, de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

Carta entregue aos párocos

O apelo do Papa está contido em uma carta entregue nesta quarta-feira (11/12) pelo cardeal Vigário, Baldo Reina, aos párocos romanos; ela será lida em todas as paróquias da diocese capitolina no próximo domingo, 15 de dezembro, terceiro do Advento. A missiva segue à visita do dia 15 de novembro por Jorge Mario Bergoglio aos sacerdotes, religiosos e clérigos daa diocese, na qual, em vista do Ano Santo, convidava as várias realidades eclesiais a disponibilizar alojamentos ou apartamentos gratuitos de sua propriedade para os sem-teto ou em risco de perder suas casas, a fim de “conter a emergência habitacional”, “gerar esperança” e ativar “formas de proteção”.

Peregrinos de todo o mundo

Um gesto “corajoso”, mas acima de tudo de “amor”, escreveu o Papa, que agora pede um novo ato de generosidade de todos os romanos, leigos e consagrados, na iminência do Jubileu que “está se aproximando rapidamente”: “nossa diocese está se preparando para o grande evento”, escreveu o Pontífice. “O Ano Santo verá a presença em Roma de tantos peregrinos de todas as partes do mundo”, acrescenta, lembrando os dois encontros em abril e julho/agosto esperados e desejados "por tantos jovens de todos os países do mundo".

“O encontro que terei com eles será um sinal de grande esperança para todos.”

Abrir as casas para receber

“Os jovens”, continua a carta papal, "levam em seus corações a riqueza da fé de suas Igrejas e comunidades, e o compromisso de construir um mundo de paz e solidariedade". O desejo de Francisco é que esses jovens encontrem acolhida em Roma: “dirijo-me a vocês, queridas famílias, comunidades paroquiais e religiosas de Roma, para convidá-los a abrir suas casas para acolher esses jovens, oferecendo-lhes um sinal de amizade e participação em sua alegria”.

Generosidade extra no verão

Acima de tudo, o Jubileu dos Jovens, no coração do verão na Itália, portanto em um período de férias, feriados e transferências, exigirá “um suplemento de generosidade”, admite o Papa, “mas”, escreve ele, “muito maior do que o compromisso será o dom que vocês receberão do encontro com o entusiasmo e o testemunho desses jovens”. As famílias, em particular, nas quais há crianças e jovens, “poderão experimentar como é enriquecedor o vínculo de amizade que se estabelecerá entre seus filhos e os jovens convidados”.

Um escritório para o Jubileu da Juventude e do Adolescente

Como é sabido, a responsabilidade e a organização do Jubileu foram confiadas ao Dicastério para a Evangelização - Seção para as Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo. Na diocese de Roma há uma secretaria para o Jubileu, e um escritório para o Jubileu dos Adolescentes e Jovens está ativo para o acolhimento dos dois eventos mencionados.

Quem desejar se colocar à disposição para o acolhimento pode escrever para o e-mail giubileo.giovani@diocesidiroma.it e oferecer disponibilidade. “Todo gesto de acolhida”, escreve a diocese de Roma ao apresentar a missiva do Papa, "é um sinal de amor e esperança e pode ser um verdadeiro testemunho de fé para aqueles que chegam ao nosso território em busca de um abraço fraterno".