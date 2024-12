Francisco recebe em audiência o presidente da Eslováquia

O encontro com o presidente do país eslovaco, Peter Pellegrini, foi na manhã desta segunda-feira (09/12) no Palácio Apostólico do Vaticano. Na pauta com a Secretaria de Estado, sobretudo o contexto internacional, em particular, a Ucrânia e o Oriente Médio.

O encontro privado entre o Papa Francisco e o presidente da República Eslovaca nesta segunda-feira (09/12), no Palácio Apostólico no Vaticano, durou 25 minutos. Segundo um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, após a audiência com o Pontífice, o presidente Peter Pellegrini foi recebido pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, acompanhado por dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

Na pauta da audiência na Secretaria de Estado, estavam "as sólidas relações bilaterais, enfatizando a contribuição da Igreja para a sociedade eslovaca. Por fim, abordaram o contexto internacional, com especial atenção aos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio”.

Na tradicional troca de presentes, o Papa deu a Peter Pellegrini uma obra de bronze intitulada “Amor Social”, representando uma criança que ajuda a outra a se levantar, com a inscrição “Amar Ajudar”.Além dela, documentos papais, como a Mensagem para a Paz deste ano e o livro sobre a Statio Orbis de 27 de março de 2020, editado pelo Livraria Editora Vaticana.

Da parte do presidente da Eslováquia, Francisco recebeu uma obra tridimensional criada pelo fotógrafo e design gráfico, Juraj Králik, composta por 8.650 moedas cunhadas pelo artista que formam três imagens diferentes, dependendo do ângulo de visão: a imagem do Pontífice, um detalhe estilizado de Nossa Senhora de Sastin e a escrita "Mater Dolorosa, Ora Pro Nobis" em recordação da primeira viagem apostólica do Papa Francisco à Eslováquia. Todos os trabalhos de Juraj Králik são criados com moedas, de uma ideia iniciada quando o país entrou para a zona do euro e o artista eslovaco resolveu "salvar a vida" das moedas antigas fadadas a serem destruídas dando cores e formas. Atualmente, ele tem emitido a própria moeda, com a unidade básica "One Juraj Králik".

