Francisco: a promoção humana precisa de economias sustentáveis

Antes da Audiência Geral nesta quarta-feira (11/12), o Papa recebeu os participantes do primeiro “Fórum Econômico Humano” que está sendo promovido em Roma: o olhar deve estar sempre voltado às pessoas em todas as suas dimensões, para combater a pobreza, restituir a dignidade dos excluídos, cuidar da casa comum.

Alessandro De Carolis - Vatican News

"Um horizonte global". Aquele que olhe para os seres humanos e o planeta com uma visão unívoca, que não se limite a tratar as emergências e as necessidades de forma desconectada, mas com uma abordagem integral. A essência da Laudato si' foi proposta de forma sucinta por Francisco aos participantes do primeiro Human Economic Forum em andamento em Roma, recebidos na manhã desta quarta-feira (11/12) no Vaticano, pouco antes da Audiência Geral.

Pessoas concretas

No discurso entregue aos presentes, o Papa reiterou claramente que a busca de “um desenvolvimento humano sustentável e integral é decisiva para a salvaguarda e a promoção do bem comum universal”, mas, para que seja incisiva, deve “manter sempre o olhar sobre as pessoas concretas, em todas as suas dimensões, para combater a pobreza, restituir a dignidade aos excluídos e, ao mesmo tempo, cuidar da casa comum”.

Sustentabilidade ao longo do tempo

E, falando em sustentabilidade, o outro aspecto indicado pelo Papa diz respeito aos sistemas econômicos: quanto mais eles forem capazes de “se sustentar no tempo”, mais “eficazes” serão os projetos de promoção humana resultantes. Ao apreciar o trabalho do Fórum Econômico Humano, Francisco conclui enfatizando o princípio inspirador de tudo, a “sacralidade da vida humana”, o único valor que pode promover “a construção de um mundo melhor”.