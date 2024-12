Papa: não esquecer das famílias devastadas pela guerra e pela violência

Ao receber em audiência as Irmãs da Sagrada Família de Nazaré, Francisco recordou as "muitas famílias devastadas pela guerra e pela violência, deslocadas da própria casa ou obrigadas a fugir do próprio país”, pedindo que a Congregação possa ser sinal de esperança para quem vive todo tipo de dificuldade.

Vatican News

A Audiência Geral não foi o único compromisso do Papa esta quarta-feira (04/12). O Pontífice recebeu as Irmãs da Sagrada Família de Nazaré, que estão celebrando seus 150 anos de fundação.

Francisco faz votos de que esta comemoração seja motivo de gratidão ao Senhor e ocasião para que cada freira se renove espiritualmente no alegre serviço ao Senhor.

O aniversário coincide com o início do novo ano litúrgico e também com o início do Jubileu, notou o Papa. Os Jubileus, afirmou Francisco, são momentos preciosos para fazer um balanço da nossa vida, seja como indivíduos, seja como comunidade. São ainda ocasião de reflexão, de recolhimento e de escuta daquilo que o Espírito Santo hoje nos diz.

O Papa usou a simbologia da Porta Santa para desejar que a Congregação seja como o “limiar” através do qual as famílias, centro do carisma, possam encontrar refúgio, esperança e paz em Cristo Salvador.

“E a este propósito, não podemos nos esquecer das muitas famílias devastadas pela guerra e pela violência, deslocadas da própria casa ou obrigadas a fugir do próprio país”, acrescentou o Pontífice, pedindo que a Congregação possa ser sinal de esperança para quem vive todo tipo de dificuldade.

“Eu lhes garanto as minhas orações, para que a Sagrada Família de Nazaré continue a ser modelo para cada iniciativa e concedo de coração a todas vocês a bênção do Senhor. A sua graça seja a alegria de vocês”, concluiu Francisco, pedindo que as irmãs rezem a favor dele e não contra.