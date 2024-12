Francisco recebe delegação de trabalhadores que podem perder o emprego na Itália

O grupo, formado por representantes das fábricas da multinacional "Beko Europe" nas cidades de Comunanza, Fabriano e Siena, estava acompanhado do cardeal Augusto Paolo Lojudice. A empresa anunciou fechamento dos estabelecimentos em 2025. "O Papa nos pediu para sermos uma Igreja em saída, especialmente ao lado daqueles que estão em dificuldade e em estado de fragilidade econômica e social”, disse o purpurado.

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado (07/12), no Vaticano, uma delegação de trabalhadores da empresa Beko Europe que correm o risco de perder o emprego nas fábricas instaladas na pequena cidade de Comunanza, com quase 3 mil habitantes, e Fabriano, da região italiana de Marche, e também em Siena, na Toscana. A imprensa local fala que só em Comunanza cerca de 300 funcionários da multinacional poderiam perder o trabalho pelo anúncio de fechamento do estabelecimento no final de 2025, que comercializa principalmente televisores, geladeiras e máquinas de lavar roupa.

O grupo estava acompanhado do cardeal Augusto Paolo Lojudice, arcebispo de Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino e bispo de Montepulciano- Chiusi-Pienza, juntamente com dom Giampiero Palmieri, bispo de Ascoli Piceno e arcebispo de San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto.

“Somos gratos ao Papa Francisco", explicou o cardeal Lojudice, "por ter acolhido o nosso pedido de poder apresentar a ele a situação crítica de centenas de trabalhadores da Beko Europe que correm o risco de perder o emprego. Com meus irmãos bispos de Ascoli Piceno (dom Palmieri) e Fabriano (dom Massara), que estão envolvidos nessa situação de emergência, estamos tentando há semanas entender como juntos podemos estar concretamente próximos dos trabalhadores e de suas famílias”.

“Sabíamos muito bem”, acrescentou o cardeal Lojudice, "que poderíamos contar com o apoio e o incentivo do Papa Francisco, que nos pediu para sermos uma Igreja em saída, especialmente ao lado daqueles que estão em dificuldade e em estado de fragilidade econômica e social”.