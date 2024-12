Papa recebe membros do Conselho Metodista Mundial

Em sua breve saudação, Francisco recordou os 1700 do Concílio de Niceia, que os cristãos de todo o mundo celebrarão em 2025: um convite a proceder no caminho rumo à unidade.

Vatican News

Após a viagem à Córsega no domingo, o Papa cumpriu sua agenda na segunda-feira recebendo, entre outros, a delegação do Conselho Metodista Mundial.

Francisco saudou de modo especial a presidente, a bispa Debra Wallace-Padgett, e o secretário-geral, o Reverendo brasileiro Reynaldo Ferreira Leão-Neto.

Por muito tempo, disse o Pontífice em seu discurso, metodistas e católicos mantiveram uma atitude de desconfiança, mas hoje “podemos agradecer a Deus porque, há quase 60 anos, estamos progredindo juntos no conhecimento, na compreensão e no amor recíproco. Isso nos ajuda a aprofundar a comunhão entre nós”.

Membros da delegação com o Papa Francisco

Citando sua Encíclica Dilexit nos, o Papa recordou que quando o Coração de Jesus toca o nosso coração, Ele nos transforma. “É assim que as nossas comunidades conseguirão unir as diferentes inteligências e vontades para deixar-se guiar pelo Espírito como irmãos.”

Francisco citou ainda os 1700 anos do Concílio de Niceia, que os cristãos de todo o mundo celebrarão em 2025. “Este aniversário nos recorda que professamos a mesma fé e, portanto, temos a mesma responsabilidade de oferecer sinais de esperança que testemunham a presença de Deus no mundo.” Trata-se de um convite a proceder no caminho rumo à unidade.

“Permaneçamos unidos na oração”, exortou o Pontífice, desejando a todos um Feliz Natal.