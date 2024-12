O Papa: a música tem uma grande capacidade de criar unidade e promover a comunhão

O Papa saúda um dos participantes do “Concurso de Natal” e do Concerto de Natal de 2024 (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

No encontro com cantores e músicos que se apresentam, neste sábado, no palco do Auditorium della Conciliazione, em Roma, Francisco os convidou "a promover, com a arte e com a vida, onde quer que estejam, a cultura da fraternidade e a cultura da reconciliação de que precisamos mais do que nunca hoje".

Mariangela Jaguraba – Vatican News

O Papa Francisco recebeu em audiência, neste sábado (14/12), na Sala Clementina, no Vaticano, os promotores e artistas do Concerto de Natal que se realiza no Auditorium della Conciliazione, em Roma.

Em seu discurso, o Pontífice agradeceu a todos os que colaboraram na realização deste evento. A seguir, refletiu sobre dois valores importantes, para os quais eles podem dar uma valiosa contribuição: a paz e a esperança.

Promover a cultura da fraternidade e a cultura da reconciliação

"A paz. É bom lembrar, aqui com vocês, cantores e músicos, que no nascimento de Jesus, no silêncio da noite, o hino de paz de “uma multidão do exército celestial” encheu de alegria o céu e a terra", disse o Papa, acrescentando:

“Isso é de fato verdade: a música, falando de maneira especial e direta ao coração humano, tem uma grande capacidade de criar unidade e promover a comunhão. Convido-os, portanto, a serem também “anjos da paz”, investindo seus talentos o máximo possível para promover, com a arte e com a vida, onde quer que estejam, a cultura da fraternidade e a cultura da reconciliação de que precisamos mais do que nunca hoje!”

A seguir, Francisco refletiu sobre a esperança.

Apreciei a escolha de dedicar o concerto de hoje a esse tema, que é o tema de seus testemunhos artísticos e de seus testemunhos também de solidariedade, particularmente em apoio aos missionários salesianos, que trabalham com os jovens em todo o mundo. Isso os coloca em sintonia com o caminho de toda a Igreja para o Jubileu: “peregrinos da esperança”.

Afundar suas raízes no solo fértil da comunhão com o Senhor

"O Natal nos recorda que a esperança é, antes de tudo, um dom de Deus e que, como tal, «é fundada na fé e alimentada pela caridade»", disse o Papa, citando um trecho da Bula de Proclamação do Jubileu 2025 Spes non confundit.

“Portanto, ela precisa, por um lado, afundar suas raízes no solo fértil da comunhão com o Senhor e, por outro lado, crescer e florescer em escolhas concretas de amor, de modo a preencher o presente com significado, abrindo novos horizontes para o amanhã.”

O Papa encorajou a encher as estradas do mundo de "paz e esperança", entregando-o assim às gerações futuras. "Muitas pessoas esperam, nesse sentido, um presente de vocês", disse ainda Francisco, pensando nos jovens do Concurso de Natal (Christmas Contest), que serão acompanhados hoje no palco pelos promotores e artistas, "com um gesto que expressa um pacto virtuoso e saudável entre as gerações".

"Amigos, o mundo e a Igreja também precisam muito do seu talento, de sua idealidade criativa, precisam de sua capacidade de doação, de sua paixão pela justiça e pela fraternidade. Por isso, invoco abundantemente as bênçãos do Senhor sobre vocês e seus entes queridos, desejando-lhes um bom concerto e um Feliz Natal", concluiu Francisco.