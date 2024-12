O Papa, dor pelas “crianças metralhadas”. Calem-se as armas. Rezo por Moçambique

Nas saudações imediatamente após o Angelus, Francisco pede um cessar-fogo de Natal em todas as frentes de guerra e repete sua mensagem de paz, esperança e reconciliação para países como Moçambique, a martirizada Ucrânia e a Terra Santa. Saudações às crianças do dispensário de Santa Marta e pensamentos aos que vivem em territórios que aguardam recuperação dos seus terremos.

Francesca Sabatinelli – Vatican News

A preocupação do Papa por todos aqueles que padecem os sofrimentos infligidos pela guerra e pela violência é grande e constante. Faltando três dias para o nascimento de Jesus, em quem os homens colocam a sua esperança, o Papa, em sua saudação aos fiéis, logo após a recitação do Angelus, recordou Moçambique, espremido entre a pobreza e a violência:

“Sempre acompanho com atenção e preocupação as notícias de Moçambique, e desejo renovar a esse amado povo minha mensagem de esperança, paz e reconciliação. Rezo para que o diálogo e a busca do bem comum, sustentados pela fé e pela boa vontade, possam prevalecer sobre a desconfiança e a discórdia”.

Em seguida o Papa denunciou a “tanta crueldade” sofrida pelos pequenos inocentes em outras zonas de conflito.

A martirizada Ucrânia continua a ser atingida por ataques a cidades, às vezes danificando escolas, hospitais e igrejas.

“Silenciem as armas e deixem soar as canções de Natal! Rezemos para que no Natal o fogo cesse em todas as frentes de guerra, na Terra Santa, na Ucrânia, em todo o Oriente Médio e no mundo inteiro. E com dor penso em Gaza, em tanta crueldade; nas crianças metralhadas, no bombardeio de escolas e hospitais... Quanta crueldade!"

Nenhuma criança é um erro

Conectando-se da capela da Casa Santa Marta, de onde conduziu a oração do Angelus devido ao frio e aos sintomas de resfriado, o Papa se dirigiu a todos os cidadãos italianos que “vivem em territórios que há muito tempo esperam a bonificação para proteger a saúde”, expressando sua proximidade a todas essas populações, especialmente “àquelas que sofreram a recente tragédia de Calenzano”, município de Florença, onde cinco pessoas morreram na explosão de um depósito da Eni em 9 de dezembro. Francisco então conta sobre sua manhã, um motivo para lembrar que as crianças nunca são um erro.

“Esta manhã tive a alegria de estar com as crianças, com suas mães, que frequentam o Dispensário Santa Marta no Vaticano, administrado - aqui no Vaticano - pelas Irmãs Vicentinas, boas freiras .... Entre elas, há uma freira que é como a avó de tudo isso, a boa freira Antonietta (Ir. Antonietta Collacchi.), de quem elas se lembram com tanto amor. E para mim, eram tantas as crianças, elas encheram meu coração de alegria. Repito: “Nenhuma criança é um erro!”

Que no Natal ninguém fique sozinho

Por fim, a bênção dos “Bambinelli” que crianças e jovens levaram à Praça São Pedro e que depois serão colocados nos presépios, um “gesto simples, mas importante”, definiu o Papa, que concluiu com a esperança de que ninguém se esqueça de seus avós e que “ninguém fique sozinho nestes dias”.