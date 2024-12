O Papa: chocado com o atentado na Alemanha, próximo às vítimas

Flores depositadas em um memorial próximo ao local onde uma BMW atingiu um mercado de Natal em Magdeburg (AFP or licensors)

Em um telegrama assinado pelo cardeal Parolin e enviado ao presidente Steinmeier, Francisco expressa tristeza pelos mortos e feridos no ataque a um mercado de Natal em Magdeburg. O Pontífice diz que está próximo das famílias das vítimas e agradece àqueles que as estão apoiando neste momento difícil.

Vatican News

O Papa Francisco recebeu “com consternação” a notícia do “atentado” ocorrido na Alemanha, em Magdeburg, onde na sexta-feira à noite uma BMW se lançou contra uma multidão de pessoas no mercado de Natal local, causando pelo menos cinco mortes, incluindo uma criança de nove anos, e mais de 200 feridos. Em um telegrama assinado pelo cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, e enviado ao presidente da República Federal da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, o Papa “expressa sua participação na dor das pessoas atingidas” e “assegura a todas as vítimas sua proximidade espiritual”.

Agradecimentos pelo apoio às vítimas

O telegrama também lembra “todos aqueles que estão trabalhando e apoiando as vítimas neste momento difícil”. A eles, o agradecimento de Francisco, que “reza pelos falecidos e os confia a Cristo, nossa esperança”, invocando “de coração o apoio e a consolação divina para todos”.