O Papa: que a Palavra de Deus chegue a todos, a fofoca é o contrário do anúncio

Na audiência com as Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, recebidas por ocasião do 40º aniversário de fundação, celebrado em julho coincidindo com o quarto Capítulo Geral, Francisco se deteve na missão de todos os cristãos, a evangelização, na qual as religiosas, fundadas no Brasil e que chegaram também à Europa, se dedicam nas atividades pastorais nas paróquias e nos meios de comunicação.

Mariangela Jaguraba - Vatican News

O Papa Francisco recebeu em audiência, nesta sexta-feira (06/12), na Sala do Consistório, no Vaticano, as Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo que vieram do Brasil e de alguns países da Europa, em peregrinação aos túmulos dos Apóstolos Pedro e Paulo, em Roma.

"A sua presença é ainda mais significativa neste momento, nas vésperas do Ano Jubilar que terá início em 24 de dezembro", disse Francisco no início de sua saudação às religiosas.

"Neste sentido encontramos plena sintonia com o trecho do Evangelho que nos mostra Jesus na sinagoga de Nazaré e que inspirou a fundação do seu Instituto", disse o Pontífice, citando o seguinte trecho extraído do Livro do Profeta Isaías: «O Espírito do Senhor está sobre mim […] e enviou-me […] a proclamar um ano de graça do Senhor».

Este ano que está para terminar já foi realmente um ano de graça para vocês: em julho, vocês comemoraram o 40º aniversário de sua fundação, coincidindo com o quarto Capítulo Geral, no qual elegeu o grupo que dirigirá sua família religiosa pelos próximos seis anos.

"Esta é uma ocasião bela para nos lembrar o compromisso quotidiano a serviço da evangelização e da propagação da Palavra de Deus, que deve chegar a todos. Nunca se esqueçam disso: a todos. Na verdade, anunciar o Evangelho ao mundo inteiro é a missão de todos os cristãos", sublinhou Francisco, citando as palavras de São Paulo, na Primeira Carta aos Coríntios, que devem ressoar no coração de cada batizado: “Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho!”

A seguir, o Papa falou sobre a fofoca, lembrando que "a fofoca é o contrário do anúncio do Evangelho, porque a fofoca é sempre uma condenação do outro. Em vez disso, o Evangelho é sempre uma acolhida".

Segundo Francisco, no instituto das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo "o impulso missionário de evangelização em diferentes áreas está intimamente ligado à contemplação e a uma vida de oração que segue a antiga e bela tradição carmelita".

Que o Senhor as abençoe e que Nossa Senhora Aparecida as guarde! Amém.