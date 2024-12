Papa: a linguagem universal da caridade não precisa de tradutor, todos a entendem

Nesta quinta-feira (05/12), Francisco recebeu, no Vaticano, a Caritas diocesana de Toledo, Espanha, em audiência por ocasião do 60º aniversário da instituição. Durante o encontro, o Pontífice destacou a caridade como um motor de transformação social e um instrumento de evangelização: "Encorajo-os a seguir em frente neste esforço, aprendendo sempre de Cristo".

Thulio Fonseca - Vatican News

Ouça com a voz do Papa e compartilhe

O Papa Francisco recebeu em audiência, nesta quinta-feira, 05 de dezembro, no Vaticano, uma delegação da Caritas da Diocese de Toledo, na Espanha, por ocasião do 60º aniversário da instituição. Em seu discurso, o Pontífice destacou a importância do trabalho realizado ao longo dessas seis décadas, enfatizando o papel da caridade como motor de transformação social. Francisco sublinhou que o compromisso da Caritas vai além do auxílio concreto, assumindo o desafio de promover mudanças na sociedade por meio da difusão do espírito de caridade e justiça.

"Através do testemunho e esforço de seus agentes, a Caritas manifesta seu compromisso com Jesus Cristo e seu Evangelho, transformando-se em exemplo não apenas de filantropia, mas de verdadeiro serviço cristão."

A linguagem da caridade

Ao recordar que "nossa fraternidade às vezes 'adormece' ou não cresce", Francisco sublinhou que é preciso fomentar uma consciência mais fraterna, para despertar e fazê-la crescer, e lembrou que a instituição se torna um "instrumento de evangelização" ao utilizar a linguagem universal das obras de caridade, compreensível por todos:

“É curioso, as obras de caridade não precisam de tradutor, não há um dicionário para traduzir, é uma linguagem universal, a linguagem universal das obras de caridade, todos a entendem.”

Formação e sinodalidade como pilares

O Papa ressaltou a importância da formação humana e espiritual para os agentes da Caritas. "É necessário enfrentar os problemas sociais, sempre em mudança, à luz da Doutrina Social da Igreja", destacando também o espírito de colaboração e sinodalidade com todas as realidades pastorais da Igreja diocesana. O Santo Padre incentivou ainda os presentes a continuarem aprendendo de Cristo por meio da oração, da leitura da Palavra, da vivência dos sacramentos e da presença de Jesus na Eucaristia e nos irmãos necessitados. "Sejam mestres da sabedoria que o mundo tanto necessita", acrescentou Francisco, ao sublinhar que hoje é impressionante a obstinação da sociedade pela compra e venda, "e os preços não são de liquidação, nem de oferta, são preços caros".

Ao concluir seu discurso, o Pontífice desejou que "Jesus, presente em cada pessoa desamparada, os abençoe e que a Virgem Maria acompanhe seu trabalho".