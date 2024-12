Papa exorta os fiéis vietnamitas a viverem a fé com alegria e caridade

Francisco recebeu nesta manhã (19/12) no Vaticano, um grupo de benfeitores vietnamitas dos Estados Unidos e destacou o testemunho cristão e a caridade como marcas da fé: "Que o Senhor lhes conceda oferecer sempre a sua esmola com espírito jubiloso e que os seus sacrifícios deem frutos na vida dos irmãos e irmãs, para que possam experimentar o amor terno e compassivo de Cristo".

Thulio Fonseca - Vatican News

Na manhã desta quinta-feira, 19 de dezembro, o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano um grupo de benfeitores de origem vietnamita residentes nos Estados Unidos. O encontro, realizado poucos dias antes da abertura da Porta Santa, que marcará o início do Ano Jubilar, foi ocasião para o Santo Padre refletir sobre a importância do testemunho cristão e do compromisso com as obras missionárias e caritativas:



"Desejo que este tempo permita a todos os fiéis viver um encontro autêntico e pessoal com o Senhor Jesus Cristo, que devemos anunciar sempre, em todos os lugares e a todos como nossa esperança. O vosso compromisso em apoiar as obras missionárias e caritativas da Igreja universal é uma expressão concreta deste anúncio e contribuirá para levar a esperança nascida do Evangelho a muitos dos nossos irmãos e irmãs, em várias partes do mundo."

A caridade como marca da fé

Inspirando-se na tradição cristã, o Papa recordou a prática de solidariedade entre os primeiros cristãos, citando São Paulo: “Desde os tempos apostólicos, os membros do Corpo de Cristo têm se apoiado mutuamente com seus recursos. A vossa solidariedade com os pobres e com os que vivem à margem da sociedade responde ao mandamento do Senhor de cuidar dos mais vulneráveis entre nós.”

O Santo Padre também sublinhou a importância de doar com alegria, e enfatizou: “Que o Senhor vos conceda oferecer sempre a vossa esmola com espírito alegre e que os vossos sacrifícios deem frutos na vida dos irmãos e irmãs, que assim poderão experimentar o amor terno e compassivo de Cristo.”

A fé robusta como legado do povo vietnamita

O Pontífice enalteceu a forte fé que os católicos vietnamitas imigrantes levaram para os Estados Unidos, destacando-a como um exemplo e inspiração para ajudar comunidades cristãs em outras partes do mundo.

Por fim, o Papa Francisco abençoou os participantes e suas famílias, expressando seus votos de uma boa peregrinação: “Com esses sentimentos, desejo-lhes uma visita frutuosa a Roma, que há quase dois milênios acolhe os fiéis que vêm aos túmulos dos Apóstolos e aos outros lugares santos. Que esta viagem os renove na fé e os fortaleça na caridade."