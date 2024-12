Papa na Basílica de Santa Maria Maior antes de sua viagem a Ajácio

O Papa Francisco se deteve em oração diante do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani.

Vatican News

No início da noite deste sábado, na véspera de sua viagem a Ajaccio (Córsega) para a conclusão do Congresso “La Religiosite' Populaire en Mediterranee”, o Papa Francisco se deteve em oração diante do ícone de Nossa Senhor Salus Populi Romani, na Basílica de Santa Maria Maior.

Papa com figurantes do Presépio vivo

Ao sair da capela, ele saudou os figurantes do Presépio vivo realizado pela Basílica, rezando com eles.

Eu os saúdo com alegria neste clima de Natal, porque o Natal sempre nos traz alegria, disse o Papa. "O Natal nos traz a ternura de uma Criança. Eu o estava vendo ali – uma criança, que ternura. E isso nos dá esperança. Traz-nos o cuidado de uma mãe, Nossa Senhora, que nos acompanha por toda a vida, traz-nos o exemplo de São José, que sempre trabalhou para levar a família adiante. A mensagem do Natal, sempre uma família: uma criança, uma mãe, um pai... Uma mensagem linda que nos ensina muitas coisas lindas. Obrigado a vocês que realizaram esse presépio vivo. Obrigado a todos vocês. Desejo-lhes um feliz e Santo Natal, que o coração de todos esteja em paz. E se o coração de alguém não estiver em paz, lembrem-se: Deus perdoa tudo e Deus perdoa sempre! Não tenham medo e peçam perdão ao Senhor, pois Ele perdoa tudo e perdoa sempre. Não devemos ter desafios, desafiar o Senhor. Ele veio por nós, com tanta ternura".

Obrigado por rezarem juntos e agora os convido a rezar a Nossa Senhora, todos juntos, para que ela nos ajude e nos abençoe neste Natal: [Ave Maria].

E agora vocês dois - convidou o Papa -, venham até mim, vocês três... Aqui, ao meu lado, olhando para as pessoas... Jesus veio como uma criança, tão inocente. Vamos olhar para essa mulher, esse homem que faz a figura da Sagrada Família. E pensando na Sagrada Família, eu lhes dou a bênção.

Papa na Basílica de Santa Maria Maior