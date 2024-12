O Papa a seminaristas: caminhemos juntos como peregrinos da esperança

O Ano Santo de 2025 está se aproximando. Com esta graça jubilar que nos é dada, continuemos a caminhar juntos como peregrinos da esperança, rumo à pátria celeste: foi o convite do Papa à Comunidade do Seminário Maior interdiocesano de Santiago de Compostela, Tui-Vago e Mondoñedo-Ferrol, na Espanha, recebida por Francisco na manhã desta quinta-feira (12/12) no Vaticano

Vatican News

Lembrai-vos de que no caminho não estais sozinhos, isso é fundamental: não tenhais medo de abrir vosso coração ao Senhor e de deixar que Ele vos acompanhe, para que possa moldar vossa vida. Foi a exortação de Francisco à Comunidade do Seminário Maior interdiocesano de Santiago de Compostela, Tui-Vago e Mondoñedo-Ferrol, na Espanha, recebida pelo Pontífice na manhã desta quinta-feira (12/12) na Sala do Consistório, no Vaticano.

Seguir adiante com força e esperança renovadas

No discurso entregue aos presentes, ao qual se seguiu um diálogo entre o Santo Padre e os seminaristas, o Papa deu as boas-vindas aos bispos, formadores e seminaristas, vindos a Roma como peregrinos, seguindo as pegadas do apóstolo Pedro e de outros fiéis seguidores de Jesus, encorajando-os a seguir adiante com força e esperança renovadas.

Acredito que a imagem do “peregrino” seja adequada para indicar o itinerário formativo que estais realizando. Como peregrinos, em primeiro lugar, sentimos um chamado que nos impele a sair de nós mesmos; depois, embarcamos na aventura e começamos a caminhar, vivenciando diferentes momentos e etapas. Por fim, chegamos ao destino, destacou o Pontífice.

Audiência do Papa Francisco à Comunidade do Seminário Maior Interdiocesano de Santiago de Compostela (Vatican Media)

Pastores segundo o Coração de Cristo

“O mesmo acontece na formação para o sacerdócio, em que a meta é nos tornarmos pastores do Povo de Deus, pastores forjados de acordo com a medida do Coração de Cristo, humilde e misericordioso.”

Além disso, continuou Francisco, “não vos esqueçais de que encontrareis muitas pessoas diferentes ao longo do caminho, algumas podem estar passando por momentos difíceis, podem estar feridas ou podem não conhecer Deus. Sede para todas elas testemunhas da alegria do Evangelho, oferecendo-lhes a ternura e o conforto do Senhor”.

Caminhar juntos como peregrinos da esperança

No deixeis de ser como São João Batista, que aponta para Jesus, e dizeis a todos, com vossas palavras, mas também e sobretudo com vosso modo de viver: “Eis o Cordeiro de Deus” (Jo 1,29), exortou o Santo Padre.

Francisco concluiu lembrando que o Ano Santo de 2025 está se aproximando: “Com esta graça jubilar que nos é dada, continuemos a caminhar juntos como peregrinos da esperança, rumo à pátria celeste”.

