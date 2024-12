Papa recebe o presidente do Conselho de Ministros do Líbano

O Papa com Najib Mikati, presidente do Conselho de Ministros do Líbano (Vatican Media)

Najib Mikati foi recebido em audiência por Francisco na Residência Apostólica Vaticana. Houve uma conversa privada de 20 minutos, seguida de troca de presentes: entre os do Pontífice também a Mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano, em árabe, assinada para a ocasião.

Vatican News

O Papa Francisco recebeu em audiência, nesta sexta-feira (13/12), o presidente interino do Conselho de Ministros do Líbano, Najib Mikati, e sua comitiva. O encontro durou 20 minutos. A conversa privada entre os dois decorreu na Sala da Biblioteca da Residência Apostólica Vaticana, seguida da tradicional troca de presentes.

O Papa presenteou o premiê com uma escultura de bronze intitulada Diálogo entre Gerações, junto com volumes de documentos papais e a Mensagem para o Dia Mundial da Paz 2024 em árabe, que ele assinou para a ocasião. Mikati retribuiu com uma obra representando a Natividade criada por um sacerdote da Universidade Antonine.

Conversas na Secretaria de Estado

A seguir, Najib Mikati se encontrou com o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, acompanhado pelo secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher.

Durante o cordial encontro na Secretaria de Estado, foi sublinhada a importância das boas relações diplomáticas entre a Santa Sé e o Líbano e a importância da contribuição da Igreja Católica e da componente cristã para o bem do país. Além disso, foi abordada a situação socioeconômica do País dos Cedros, também marcada pela prolongada falta de eleição do Presidente da República.

Ao expressar satisfação com o cessar-fogo alcançado no sul do país, e esperando pela sua consolidação, foi reiterada a esperança de que a coexistência pacífica das diferentes religiões continue caracterizando a identidade do Líbano e seja de ajuda e apoio para a paz no Oriente Médio.