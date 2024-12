Francisco: a unidade entre os cristãos é um instrumento de evangelização 

Francisco recebeu no Vaticano os representantes da Missão Evangélica Batista Rom na Itália. "A colaboração fraterna entre os cristãos é, por si só, um sinal, um testemunho, o primeiro instrumento de evangelização em benefício de todos", afirma o Pontífice.

Thulio Fonseca - Vatican News

O Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira, 12 de dezembro, os representantes da Missão Evangélica Batista Rom na Itália. Durante o encontro, o Santo Padre entregou um discurso de encorajamento ao grupo, estendendo sua saudação a todos os membros do povo Rom, também conhecidos como ciganos, e às comunidades que recebem assistência e apoio dessa missão.

Unidade e solidariedade

Francisco ressalta no texto o vínculo que une todos os cristãos como filhos do mesmo Pai e irmãos em Cristo, lembrando que "pelas Suas chagas fomos curados", e sublinhou a importância da unidade e da solidariedade no caminho comum da fé, caridade e esperança, convidando os presentes a renovar a certeza de que "nada e ninguém poderá jamais nos separar do amor de Deus".

O Papa incentiva os representantes da missão a testemunharem esse amor de maneira concreta, por meio de uma caridade ativa, e destaca o papel essencial do Espírito Santo em inspirar coragem e alegria na proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo:

"Que o Espírito Santo nos anime e fortaleça em nós o desejo de anunciar, juntos, o Evangelho da esperança, especialmente às comunidades Rom."

Trabalhar juntos para o bem comum

Francisco também reflete sobre a importância da colaboração entre os cristãos como um testemunho essencial e instrumento de evangelização. "A unidade de ação inspirada pelo Evangelho nos aproxima da plena unidade da fé, através do conhecimento e da estima recíprocos", sublinha o Santo Padre ao reforçar a necessidade de trabalhar juntos para o bem comum. No final do texto, o Santo Padre recorda a proximidade do Santo Natal e encoraja os presentes a seguirem firmes no caminho da fé, inspirados pelas palavras do Salmo 27: "Espera no Senhor, sê forte, revigore-se o teu coração e espera no Senhor".

Na conclusão, o Papa convida todos a rezarem a oração do Pai-Nosso como sinal de unidade e expressa sua gratidão pela visita, reforçando seu apreço pelo trabalho da missão em favor das comunidades Rom na Itália.