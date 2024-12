Monsenhor José Roberto dos Reis nomeado pelo Papa bispo auxiliar de Goiânia

Atualmente, monsenhor José Roberto é mestre de noviços e vigário paroquial na diocese de São Luís dos Montes Belos, em Goiás. A presidência da CNBB encaminhou saudação ao novo nomeado.

O Papa Francisco nomeou neste sábado, 21 de dezembro, o monsenhor José Roberto dos Reis, da Congregação Passionista, como bispo auxiliar de Goiânia.

Atualmente, monsenhor José Roberto é mestre de noviços e vigário paroquial na diocese de São Luís dos Montes Belos, em Goiás. A presidência da CNBB encaminhou saudação ao novo nomeado:

Saudação ao monsenhor José Roberto dos Reis

Estimado irmão no episcopado,

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) expressa imensa alegria e gratidão a Deus por sua nomeação como bispo auxiliar da arquidiocese de Goiânia. Este é um momento de grande esperança para o povo de Deus desta Igreja Particular, que agora conta com mais um pastor dedicado e sábio para continuar o caminho de evangelização e fortalecimento da fé.

Rezamos para que o Espírito Santo o ilumine em sua nova missão e para que o senhor seja um instrumento de unidade, caridade e proximidade com todos os fiéis. Que sua trajetória episcopal seja repleta de frutos abundantes e que seu ministério seja marcado por um firme compromisso com a propagação do Reino de Deus, em favor de todos os irmãos e irmãs.

Em Cristo,



Dom Jaime Spengler

Arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre – RS

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo da Arquidiocese de Goiânia – GO

1º Vice- Presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife – PE

2º Vice-Presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília – DF

Secretário-Geral da CNBB



Biografia e trajetória eclesial

Monsenhor José Roberto dos Reis nasceu no dia 22 de abril de 1977, na cidade de São Luís de Montes Belos (GO). Ingressou na casa de formação dos Religiosos Passionistas, em Goiânia (GO), no dia 17 de fevereiro de 1997, já cursando licenciatura em Filosofia, UCG/IFITEG, concluída em 1998. Fez seu ano canônico de noviciado na casa de formação Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Colombo (PR), no ano de 1999. Fez sua primeira profissão religiosa no dia 15 de janeiro de 2000, em São Luís de Montes Belos (GO) e profissão perpétua em Goiânia (GO) no dia 08 de fevereiro de 2003. Neste mesmo ano concluiu o bacharelado em Teologia, UCG/IFITEG. Sua ordenação presbiteral foi no dia 07 de dezembro de 2003, em Adelândia (GO).

De janeiro de 2004 a julho de 2010 foi formador dos postulantes e vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Goiânia (GO). De 2005 a 2009 foi coordenador da equipe de formadores da Família Passionista do Brasil. De julho de 2010 a fevereiro de 2013 exerceu o ofício de Pároco da Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, na cidade de Iporá (GO).

Em outubro de 2012, foi eleito superior regional dos passionistas no Estado de Goiás, função que exerceu até abril de 2014. De 2014 a 2017 foi mestre dos noviços na casa religiosa passionista em Ponta Grossa (PR). Em 2018, foi formador dos postulantes e vigário paroquial na Paróquia de Santa Maria Goreti em Cariacica (ES). De 2018 a 2022, exerceu a função de primeiro consultor da Província da Exaltação da Santa Cruz. De novembro de 2021 a julho de 2023 coordenou a equipe de formadores da Família Passionista do Brasil.

De 2019 até o presente momento exerce a função de mestre dos noviços e vigário paroquial da Paróquia Santa Cruz, em São Luís de Montes Belos (GO). É membro do conselho presbiteral da diocese de São Luís de Montes Belos desde novembro de 2022. E no dia 4 de dezembro de 2024, foi eleito Coordenador da Família Passionista do Brasil.