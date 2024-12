Papa Francisco celebra 55 anos de sacerdócio

Em 17 de dezembro, uma semana antes do início do Jubileu, o Papa completará 88 anos de idade.

Vatican News

Um dia especial para o Papa Francisco, que comemora nesta sexta-feira (13/12), 55 anos de sacerdócio. Bergoglio foi ordenado sacerdote em 13 de dezembro de 1969 pelo arcebispo Ramon José Castellano. Em 17 de dezembro, uma semana antes do início do Jubileu, o Papa completará 88 anos de idade.

Já se passaram 55 anos. Era 13 de dezembro de 1969: Jorge Mario Bergoglio, apenas quatro dias antes do seu 33º aniversário, foi ordenado sacerdote. Sua vocação remonta a 21 de setembro de 1953, memória de São Mateus, o publicano convertido por Jesus: durante uma confissão teve uma profunda experiência da misericórdia de Deus. Foi uma alegria imensa que o levou a tomar uma decisão "para sempre": tornar-se sacerdote.

É tempo de misericórdia

É precisamente a Divina Misericórdia que caracteriza toda a sua vida sacerdotal. Os sacerdotes - afirma - sem fazer barulho deixam tudo para se envolverem na vida cotidiana das comunidades, dando aos outros a própria vida, "se comovem diante das ovelhas, como Jesus, quando via as pessoas cansadas e exaustas como ovelhas sem pastor". Assim, "à imagem do Bom Pastor, o sacerdote é um homem de misericórdia e de compaixão, próximo do seu povo e servo de todos. Qualquer pessoa que esteja ferida na sua vida, de alguma forma, pode encontrar nele atenção e escuta... Há necessidade de curar as feridas, tantas feridas! Tantas feridas! Há tantas pessoas feridas, por problemas materiais, por escândalos, também na Igreja... Pessoas feridas pelas ilusões do mundo... Nós, sacerdotes, devemos estar ali, perto destas pessoas. Misericórdia significa, em primeiro lugar, curar as feridas". Este - recorda frequentemente - é o tempo da misericórdia (Discurso aos párocos de Roma, 6 de março de 2014).