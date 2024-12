O apelo do Papa no Angelus de Santo Estêvão: “Trabalhar em prol do desarmamento” (ANSA)

Francisco: chega de colonizar os povos com armas

Após a oração mariana do Angelus, o Papa pediu para trabalhar “para o desarmamento, contra a fome, as doenças e o trabalho infantil”. Pediu paz para o mundo, saudou os judeus que celebram o Hanukkah e os peregrinos que atravessam a Porta Santa: "Um sinal bonito que expressa o sentido da nossa vida: ir ao encontro de Jesus que nos fazer entrar no seu Reino de amor, alegria e paz".

Mariangela Jaguraba – Vatican News Após a oração mariana do Angelus desta quinta-feira (26/12), dia em que a Igreja recorda Santo Estêvão, primeiro mártir da Igreja, o Papa Francisco renovou a todos os seus votos de um Santo Natal. Ouça e compartilhe "Nestes dias, recebi muitas mensagens e sinais de proximidade. Obrigado. Agradeço de coração a todos: cada pessoa, cada família, paróquias e associações. Obrigado a todos", disse o Pontífice. Saudação aos judeus que celebram a Festa das Luzes A seguir, recordou a Festa das Luzes, Hanukkah, que começou na última quarta-feira à noite, "celebrada durante oito dias pelos nossos irmãos e irmãs judeus de todo o mundo, aos quais envio os meus melhores votos de paz e fraternidade", disse Francisco O Papa saudou os romanos e peregrinos provenientes da Itália e de vários países! "Penso que muitos de vocês fizeram o percurso jubilar que conduz à Porta Santa da Basílica de São Pedro. É um sinal bonito, um sinal que expressa o sentido da nossa vida: ir ao encontro de Jesus, que nos ama e nos abre o seu corpo para nos fazer entrar no seu Reino de amor, alegria e paz." Francisco lembrou que na manhã desta quinta-feira abriu a Porta Santa, depois da de São Pedro, no cárcere romano de Rebibbia. "Foi como, por assim dizer, a catedral da dor e da esperança", sublinhou. Perdão das dívidas O Papa recordou que "uma das ações que caracterizam os Jubileus é o perdão das dívidas". "Encorajo, portanto, todos a apoiarem a campanha da Caritas Internationalis intitulada "Transformar a dívida em esperança", para aliviar os países oprimidos por dívidas insustentáveis ​​e promover o desenvolvimento", disse Francisco, acrescentando: "A questão da dívida está ligada à questão da paz e do "mercado ilegal" de armamentos. Chega de colonizar os povos com armas! Trabalhemos pelo desarmamento, contra a fome, contra as doenças, contra o trabalho infantil. Rezemos pela paz em todo o mundo! Paz na martirizada Ucrânia, em Gaza, Israel, Mianmar, Kivu do Norte e em tantos países que estão em guerra."