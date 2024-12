Abrir a “porta santa” do coração

Francisco convida a nos concentrarmos no coração, nos canteiros da alma, para viver de maneira frutuosa o tempo de graça do Jubileu. Para o Papa, que dedicou a sua mais recente encíclica, “Dilexit Nos”, ao amor divino do Coração de Jesus, não podemos deixar de partir da dimensão interior para iniciar uma jornada de cura e renovação, como nos pede o próprio ano jubilar centrado no tema da esperança.

Alessandro Gisotti

Se hoje perguntássemos a qualquer romano na rua o que mais o faz lembrar que o Jubileu está prestes a começar, quase certamente responderia: canteiros de obras. De fato, como já aconteceu para o Ano Santo de 2000, o centro de Roma está repleto de “obras em andamento” para trabalhos mais ou menos imponentes que afetarão a viabilidade e a habitabilidade da Urbe. Até mesmo o Papa, por ocasião do Ato de homenagem à Imaculada Conceição na Praça de Espanha, reconheceu que, neste momento, os romanos estão sofrendo incômodos por causa dos canteiros de obras, por mais necessários que sejam. No entanto, logo em seguida, dirigindo-se para a Virgem Maria, falou de outros canteiros, não visíveis e, no entanto, não menos importantes do que aqueles que encontramos nas praças e nas ruas da capital. “Parece-me ouvir a sua voz”, disse Francisco, "que com sabedoria nos diz: ’meus filhos, essas obras estão ótimas, mas tenham cuidado: não se esqueçam dos canteiros da alma! O verdadeiro Jubileu está dentro: dentro, dentro dos seus corações', você diz, 'dentro das relações familiares e sociais'. É dentro que é preciso trabalhar para preparar o caminho ao Senhor que vem'”.

Está dentro do coração a fonte do Jubileu. É ali que está a “porta santa” que cada um de nós é chamado a abrir para viver plenamente este Ano, que é tempo de graça porque nos impele à conversão e à renovação interior. É por isso que neste 2024, que antecede o Ano Santo, Papa Francisco não quis nenhum evento especial ou grandes iniciativas de “abordagem”, mas apenas pediu que nos preparássemos através da oração. Uma “sinfonia de oração”, como ele a chamou, que toca as cordas do coração para ressoar um hino de alegria ao Senhor, que vem para salvar a humanidade cada vez mais desfigurada pelas guerras e pela violência. “Quando não se confessa Jesus Cristo”, disse ele em sua primeira missa como Papa, em 14 de março de 2013, "lembro-me da frase de Léon Bloy: ’quem não reza ao Senhor, reza ao diabo'. Quando não se confessa Jesus Cristo, confessa-se o mundanismo do demônio”. Um mundanismo que deve ser evitado ainda mais neste Ano Jubilar que está prestes a começar. Talvez um bom exercício de defesa seja justamente concentrar-se em nosso próprio coração, em seu canteiro de obras para erguer uma casa acolhedora de portas abertas. E fazer isso com humildade, conscientes de que “na oração, é Deus que deve nos converter, não nós que devemos converter Deus”.

Os canteiros da alma que Francisco tem em mente não são construídos com tijolos ou outros materiais. Eles são construídos com oração e, às vezes, até com as lágrimas da tribulação. As lágrimas de muitos que já não sentem a graça deste Ano que se aproxima. Tantos que, tomados pela tristeza, precisam de um abraço, de um olhar, de um simples “estar perto” que só o coração humano pode dar. Não a inteligência artificial. É antes de tudo a eles, a esses “perdedores” de nosso tempo, que a “Igreja hospitalar de campo” deve levar o remédio do Jubileu. É a eles que ela deve dar abrigo e consolo, permitindo que toquem a aba do manto do Senhor. “Todos, todos, todos”, porque, como Francisco escreveu em sua última Encíclica Dilexit Nos, todos nós precisamos ‘voltar ao coração’. Todos nós, pecadores perdoados e “misericordiosos”, somos chamados a trabalhar com coragem e confiança nos mais importantes canteiros da nossa existência: os canteiros do coração.