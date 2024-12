Consagrados Seculares do Brasil realizam Assembleia Geral

A Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil (CNISB) tem a alegria de anunciar a realização da XXVII Assembleia Geral, que acontecerá de 14 e 16 de fevereiro de 2025, na Casa de Retiro Vila Betânia, em Porto Alegre (RS).

Com o tema “Peregrinos de Esperança, no Caminho da Paz!”, a Assembleia reunirá de 14 e 16 de fevereiro de 2025, na Casa de Retiro Vila Betânia, em Porto Alegre (RS), consagrados e consagradas seculares de todo o Brasil em sintonia com o Jubileu 2025. Será um momento especial de partilha, formação, convivência e espiritualidade, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprofundar o entendimento sobre o chamado vocacional e a missão própria dos Institutos Seculares, além de refletir sobre os desafios da vida consagrada secular e os projetos comuns da CNISB. O encontro também será uma ocasião para fortalecer os laços entre os institutos e promover maior unidade na missão.

Destaques da Programação

A programação contará com palestras abordando temas atuais e fundamentais para a missão dos Institutos Seculares:

“Peregrinos de Esperança, no Caminho da Paz”

Com Padre Guilherme Maia Junior, Assessor do CMOVIC. A palestra de abertura refletirá sobre o tema central da Assembleia, inspirando os participantes a vivenciar o Ano Jubilar com esperança e compromisso no cuidado da Casa Comum, com os pobres e a fraternidade universal.

“Missão, um Chamado Vocacional”

Ministrada por Irmã Regina da Costa Pedro, Diretora das Pontifícias Obras Missionárias (POM). A reflexão destacará o papel missionário dos batizados, contribuindo na reflexão e compreensão do papel missionário dos Institutos Seculares e as possibilidades concretas de missão no contexto da evangelização no Brasil e no mundo.

“Vida Consagrada: Perspectivas Vocacionais e Desafios”

Apresentada por Dom Ângelo Ademir Mezari, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e Referencial da CNBB para a Vida Consagrada e os Ministérios Ordenados. A palestra discutirá os desafios e perspectivas da vida consagrada à luz das transformações sociais e tecnológicas do mundo atual.

Além das palestras, a programação incluirá:

® Discussão e votação de propostas para a reforma do Estatuto da CNISB;

® Reflexões sobre as missões próprias dos Institutos Seculares no Brasil e no exterior;

® Acompanhamento dos projetos em andamento da CNISB, voltados para Vocação-Formação, Evangelização-Missão e Sócio-transformador-Profecia.

Moema Muricy, presidente da CNISB

Um marco de comunhão e discernimento

“A Assembleia, em caminhada sinodal, buscará escutar o Espírito Santo e o discernimento necessário para abrir novos horizontes, mantendo-se na fidelidade à vocação e à missão dos Institutos Seculares, de modo a ser um testemunho profético na Igreja e na Sociedade”, destaca Moema Muricy, presidente da CNISB. Será um marco na caminhada dos Institutos Seculares do Brasil, reafirmando o compromisso com a missão de anunciar o Evangelho de Cristo e o seu Reino de santidade, esperança, justiça e paz.

Participe desse momento de encontro, reflexão e renovação espiritual!

O que são os Institutos Seculares?

Os Institutos Seculares são uma das formas de Vida Consagrada reconhecidas juridicamente pela Igreja através da Constituição Apostólica Provida Mater Ecclesia do Papa Pio XII de 02 de fevereiro de 1947. Seus membros, como consagrados seculares, vivem no meio do mundo, nas condições ordinárias da vida (Secularidade) e se consagram a Deus professando os conselhos evangélicos de Castidade, Pobreza e Obediência (Consagração), visando transformar o mundo a partir de dentro, santificá-lo e enriquecê-lo com os valores do Evangelho.

Saiba mais sobre os Institutos Seculares ou a Vida Consagrada Secular no site da CNISB: https://cnisb.org.br/

Informações: cnisb@cnisb.org.br